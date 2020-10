Gladbeck An den Wochenenden im Advent findet am Gladbecker Wasserschloss Wittringen ein Weihnachtsmarkt statt. So sieht das Hygienekonzept aus.

Im Hof vom Wasserschloss Wittringen soll an allen Wochenenden im Advent ein weihnachtlicher Markt statt. „Weihnachtszauber“ heißt die Veranstaltung, die von der Gastronomie in Wittringen organisiert wird – natürlich unter den geltenden strengen Corona-Schutzbedingungen.

Ein Weihnachtsmarkt für Familien

Dem Veranstalter der „Märchenhaften Weihnacht“ wurde dafür abgesagt. „Wir haben uns dazu entschlossen, den Gladbecker Familien und unseren Gästen mit einer eigenen Veranstaltung in diesen schwierigen Zeiten trotz Pandemie ein wenig Weihnachtsfreude bereiten zu wollen“, erklärt Restaurant-Manager Oliver Heller diesen Schritt. Deshalb habe man ein umfangreiches Hygienekonzept nach den Vorgaben des Landes NRW erarbeitet, um die Veranstaltung unter den gegeben Sicherheitsmaßnahmen auch gut durchführen zu können.

Die Stadtverwaltung hat das Hygienekonzept für den „Weihnachtszauber“ auch bereits genehmigt, so Heller. Wie gewohnt wird der Bummel über den Weihnachtsmarkt in diesem Jahr natürlich nicht ablaufen. So gilt während der ganzen Zeit auf dem kompletten Gelände die Maskenpflicht. Auch die Besucherzahl wird begrenzt sein. Nicht mehr als 300 Personen dürfen sich während der Veranstaltung gleichzeitig auf dem Schlosshof aufhalten. „Am Eingang müssen alle Leute ihre Kontaktdaten abgeben, zudem erhält jeder einen elektronischen Chip. Der macht es möglich, dass wir jederzeit wissen, wie viele Menschen sich gerade auf dem Markt aufhalten“, erklärt Mitorganisator Martin Fries. Sind die 300 erreicht, bedeutet es für weitere Besucher, dass sie eine Wartezeit in Kauf nehmen müssen bis der Einlass wieder möglich ist.

Es wird einen Sicherheitsdienst geben

Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes werden die Einhaltung der Regeln kontrollieren. Über den Markt gebummelt werden kann dann auf einem Rundweg, der als Einbahnstraße angelegt ist: Gegenverkehr unerwünscht! Natürlich, betont Heller, darf man die Runde so oft gehen wie man mag. 14 bis maximal 16 weihnachtliche Stände wird es geben – unter Einhaltung der notwendigen Abstände. Anders als die abgesagte „Märchenhafte Weihnacht“, die in den Jahren zuvor immer an einem verlängerten Wochenende im Advent die Gladbecker nach Wittringen gelockt hat, wird der „Weihnachtszauber“ kein reiner Kunstmarkt sein. Es sollen auch weihnachtliche Speisen und Getränke angeboten werden, aber natürlich auch Deko und Kunsthandwerk, das zur Adventszeit einfach dazu gehört.

Sogar eine kleine Eislaufbahn ist geplant

Wer sich an einem Stand etwas zu essen oder trinken holt, muss damit einen festgelegten Bereich mit Tischen und Bestuhlung aufsuchen. Und erst, wenn man Platz genommen hat, darf dann auch der Mund-Nasen-Schutz abgelegt werden. Ein Advent in Pandemie-Zeiten fühlt sich eben ein wenig anders an als gewohnt. „Uns geht es bei diesem Markt nicht um den Reibach, sondern wir wollen vor allem die Kinder ein bisschen glücklich machen“, versichert Oliver Heller. Deshalb wird es auch ein speziell auf die kleinen Besucher zugeschnittenes Programm geben – mit Musik, ganz viel Weihnachtsatmosphäre und sogar einer kleinen Eislaufbahn.

>>> Der Weihnachtsmarkt auf dem Hof vom Wasserschloss Wittringen soll an den Wochenenden im Advent jeweils von Freitag bis Sonntag, immer ab mittags und bis 20 oder 21 Uhr geöffnet haben, so Restaurant-Manager Heller.

Es wird auch Stände aus Gladbeck geben: Mit dabei sind der Coffeeshop von Tim Heimann, "Ruhrpott-Republic" und "Metasa Art".