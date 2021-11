Trotz Corona: Der Jazzclub hält an den Gospelkonzerten fest

Nach einer coronabedingten Pause 2020 präsentiert der Jazzclub in diesem Jahr wieder sein Gospelkonzert „Sisters and Brothers“ – unter strengen Coronaschutzregeln am kommenden Sonntag in der Lamberti-Kirche.

Gladbeck. Der Jazzclub veranstaltet seine Gospelkonzerte „Sisters and Brothers“ unter strengen Hygieneregeln. Spitzensänger kommen Sonntag nach Gladbeck.

Trotz steigender Corona-Inzidenzen hält der Jazzclub Gladbeck an seinen traditionellen vorweihnachtlichen Gospelkonzerten „Sisters & Brothers in concert“ am nächsten Sonntag, 5. Dezember, fest. Für die beiden Konzerte mit Solistinnen und Solisten der internationalen Spitzenklasse um 16 und um 19 Uhr in der Propsteikirche St. Lamberti gelte die „2G-Regel“ und ein mit der Stadt abgestimmtes umfangreiches Hygiene- und Infektionsschutzkonzept, so der Jazzclub.

Vor dem Betreten der Kirche werde ein entsprechender Nachweis in Verbindung mit dem Personalausweis kontrolliert. Der Jazzclub empfiehlt daher allen Gästen schon 45 Minuten vor Konzertbeginn an der St.-Lamberti-Kirche zu sein. Sitzplätze werden zugewiesen und können daher nicht frei gehalten werden. Die Anzahl der verfügbaren Sitzplätze ist zu Gunsten des Abstandes auf maximal 350 Personen begrenzt, die Kirche ist damit nur zu 60 Prozent besetzt. Das Konzert um 16 Uhr ist, so der Jazzclub, bis auf einige Restkarten ausverkauft, für die Vorstellung um 19 Uhr sind noch Tickets zum Preis von 20 Euro erhältlich.

Vier internationale Solistinnen und Solisten kommen zum Konzert

Der Jazzclub präsentiert die „Brothers and Sisters“ – nachdem ihre Konzerte 2020 coronabedingt ausgefallen waren – bereits im 24. Jahr. „Die Solistinnen und Solisten wurden wieder mit allergrößter Sorgfalt ausgewählt und treten in dieser Zusammensetzung nur bei uns in Gladbeck auf. Jedes unserer Gospelkonzerte ist ein absolutes Unikat und genau das unterscheidet „Sisters & Brothers in concert“ von den Gospelgruppen, die durch das Land touren“, erklärt Jazzclub-Vorsitzender Marvin Wetekam das Erfolgsrezept der Konzerte.

Vier internationale Solistinnen und Solisten aus den USA und Südafrika sind bei den Konzerten zu Gast in Gladbeck. In diesem Jahr mit dabei sind Valerie Scott (USA), Lerato Shadare (SA), Kirk Smith (USA und Boysie White (USA). Die musikalische Leitung haben Alexandra Hanke am Piano und Uli Hanke an der Orgel. Als Künstler am Tenorsaxophon ist wie in den Jahren 2005 bis 2008 Roman Queck zu Gast.

