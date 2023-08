Trödelmarkt Gladbeck: Diese Flohmärkte stehen jetzt an

Gladbeck. Im August und September stehen in Gladbeck einige Trödelmärkte an. Wir haben die kommenden Märkte und ihre Besonderheiten zusammengestellt.

Suchen, was man nicht findet, und finden, was man nicht sucht. So läuft das ja gerne mal auf Trödelmärkten. Auch in Gladbeck gibt es zwischen August und September genug Möglichkeiten zu stöbern, inklusive eines besonderen Fachmarkts und einer ungewöhnlichen Zusammenkunft am Kotten Nie. Wir haben die kommenden Termine in Gladbeck zusammengestellt.

Trödelmarkt am Landgasthaus Pieper

Jeden Donnerstag und Samstag wird am Landgasthaus Pieper, Möllerstraße 32-36, von 11 bis 14 Uhr getrödelt. Mit dabei sind Angebote aus dem Bereich Handwerk, Haushalt, Büro und Kleidung. Außerdem zu haben: Gemüse und Obst, Wurst, Möbel, Werkzeug und kleine Schnäppchen, die ganz spontan über den Verkaufstisch wandern.

Spielzeugmarkt für Eisenbahnfans

Am Sonntag, 13. August, lockt der Modelleisenbahn- und Spielzeugmarkt in die Mathias-Jakobs-Stadthalle. Von 11 bis 15 Uhr können sich Fans analoger und digitaler Bahnen umschauen, Modelle von Märklin in Gleich- und Wechselstrom, Züge von Fleischmann, Roco, Trix, Brawa, Arnold, LGB und mehr sind im Angebot. Dazu kommen Zubehör wie Signale, Weichen und Oberleitungen, Modellhäuser und Modellautos verschiedener Hersteller. Der Veranstalter verrät aber: Überraschungen sind immer dabei. Für den 13. August sind bereits alle Standplätze gefüllt. Und neben all den schönen Dingen, die man für die heimische Modelllandschaft so braucht, können Eisenbahnenthusiasten ganz sicher auch mit Gleichgesinnten in aller Ruhe fachsimpeln.

Für Sammler, Kenner und Experten: Der Modell-Flohmarkt in der Gladbecker Mathias-Jakobs-Stadthalle für Fans von Eisenbahnen und Co.. Foto: Heinrich Jung / FUNKE Foto Services

Trödelmarkt am Rewe an der Hornstraße

Am Sonntag, 24. September, wird vor dem Rewe-Markt an der Hornstraße von 11 bis 18 Uhr getrödelt. Die Anbieter locken mit einem „ausgewogenen Verhältnis von Trödel und Neuware“, besonders bei schönem Wetter finde man viele private Aussteller, die „persönliche Schätzchen“ anbieten. Wer gleich einen ganzen Trödel-Großeinkauf plant, muss seine Errungenschaften auch gar nicht so weit schleppen: Für Besucher gibt es einen eigenen Parkplatz. Und falls das Wetter in diesem verregneten Sommer nicht mitspielt, sind Teile der Stände überdacht, sodass auch bei strömendem Regen trockenen Fußes gestöbert werden kann.

AWO-Flohmarkt in Rentfort

Der vergangene Trödelmarkt der AWO in Rentfort ist leider dem Regen zum Opfer gefallen, dafür steigt die nächste Ausgabe schon am 30. September. Zwischen 12 und 16 Uhr geht es an der Berliner Straße 29 um große Schnäppchen und unerwartete Entdeckungen. Dazu gibt es Kaffe und Kuchen und ein Angebot quer durch alle Bereiche. Brauchen Sie eine Gießkanne? Gibt es bestimmt. Wie wäre es mit Sammelkarten? Die Chancen stehen gut. Wichtiger Faktor beim Rentforter Trödel: das Miteinander. Hier wird generationenübergreifend ver- und gekauft, gequatscht, gelacht, gelebt.

Schnäppchen im Blick: Der AWO-Trödelmarkt in Gladbeck-Rentfort. Foto: Heinrich Jung / FUNKE Foto Services

>> DER NACHTFLOHMARKT AM KOTTEN NIE

Zwar erst am 20. Oktober, dafür aber mit ganz besonderer Atmosphäre: Gladbecks einziger Nachtflohmarkt , ab 18 Uhr am Kotten Nie.

, ab 18 Uhr am Kotten Nie. Geboten wird von Spielzeug über Deko und Haushaltsutensilien bis zur Weihnachtszubehör alles, von dem man nie wusste, dass man es braucht.

alles, von dem man nie wusste, dass man es braucht. Obendrauf gibt es natürlich eine lauschige Atmosphäre im Taschenlampenschein und kulinarische Kleinigkeiten.

und kulinarische Kleinigkeiten. Wer selbst verkaufen möchte, kann sich ab sofort beim Kotten Nie anmelden, 02043 66365 (Förderverein Kotten Nie).

