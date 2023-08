Traurige Schicksale: Deshalb kommen Katzen zur Tierhilfe

Gladbeck. Einfach ausgesetzt: Die Helfer der Tierhilfe Gladbeck erzählen fünf emotionale Geschichten von Katzen, die derzeit auf ein neues Zuhause warten.

Schnurrend liegt Mango auf dem Boden unter ihrem kleinen Schaukelstuhl und wartet auf Besucher – sobald jemand den Raum der Tierhilfe in Gladbeck betritt, springt sie auf und reibt ihr zum Namen passendes, orangefarbenes Fell an den Beinen der Menschen. Gemeinsam mit vielen weiteren Katzen wartet Mango auf ein neues Zuhause, doch die Vermittlung ist gar nicht so einfach. Dabei wünscht sich Mango nur liebevolle Menschen (und Dosenöffner, ganz wichtig!), bei denen sie sich ausgiebige Schmuseeinheiten abholen kann. Zum „Weltkatzentag“ am 8. August stellen wir fünf Katzen aus Gladbeck vor, die ihre Dosenöffner noch nicht gefunden haben.

Mango frisst ihre Medikamente gerne mit Leberwurst

Abgemagert und mit einer schlimmen Entzündung im Maul wurde Mango vor acht Monaten in einem Gladbecker Garten gefunden, vor Schmerzen konnte sie kaum noch fressen. „Wir vermuten, dass Mango ausgesetzt wurde. Es ist unwahrscheinlich, dass sie eine Streunerkatze ist, da sie sich sehr menschenbezogen verhält“, erklärt Patrizia Wahl von der Tierhilfe. Zuerst sei die abgemagerte Katze in eine Tierklinik gebracht worden, wo ihr alle Zähne gezogen werden mussten. Mit Antibiotikum, Herz- und Schilddrüsentabletten wurde sie wieder aufgepäppelt.

Patrizia Wahl (links) und Julia Filzen verbringen jede freie Minute bei der Tierhilfe Gladbeck. Katze Mango freut sich über ausgiebige Schmuseeinheiten. Foto: Michael Dahlke / FUNKE Foto Services

Schnell ging es der etwa 16 Jahre alten Seniorin wieder besser, seit Monaten wartet sie nun auf einen Gnadenplatz, wo sie ihren Lebensabend verbringen darf. „Mango ist total liebesbedürftig und unkompliziert, ihre Medikamente frisst sie ohne Probleme, wenn man sie in etwas Leberwurst packt“, erzählt Wahl, während sie Mango hinter den Ohren krault. Wichtig sei in einem neuen Zuhause vor allem, dass es ruhig ist und keine anderen Katzen im Haushalt leben. Zudem muss Mango zuverlässig morgens und abends Medikamente bekommen.

Teenie-Mom Mary ist schon zum zweiten Mal trächtig

Mit einem dicken Bauch tauchte die junge Mary (zirka zwei Jahre alt) vor einigen Wochen an einer Futterstelle der Tierhilfe Gladbeck auf – wenige Tage später bemerkte eine Helferin: „Jetzt ist sie plötzlich nicht mehr dick“. Für die Tierhilfe war klar, dass Mary Babys bekommen hatte. Um sich um die Katze und ihren Nachwuchs ausreichend kümmern zu können und Mary anschließend kastrieren zu lassen, fingen die Helfer die Mama samt fünf Kitten ein. Beim Tierarzt dann die Überraschung: Mary ist schon wieder trächtig. Kurze Zeit nach der Geburt ihrer ersten Kitten muss die Katze erneut gedeckt worden sein, bevor sie schließlich zur Katzenhilfe kam.

Schon wieder ist der Bauch dick: Mary hat vor drei Monaten bereits Kitten bekommen und ist nun erneut trächtig. Foto: Michael Dahlke / FUNKE Foto Services

Ihre Babys sind zurzeit gerade mal zwölf Wochen alt, da erwartet Mary in ein bis zwei Wochen schon den nächsten Nachwuchs. „Bei uns kann sie sich ausruhen und ist glücklich, dass wir uns um ihre Kitten kümmern“, meint Patrizia Wahl. Die Mama selbst sei von den fünf getigerten Flauschbällchen schnell genervt gewesen. Zwei Babys, Bambi und Schoki, seien bereits in ein neues Zuhause vermittelt worden, die drei Kitten Mima, Ferris und Mikey warten noch auf „ihre Menschen“. Auch Mary soll nach der Geburt ihrer zweiten Runde Nachwuchs nicht zurück auf die Straße, sondern sucht ein Dach über dem Kopf.

Mima und Ferris sind zwölf Wochen alt und haben schon viel erlebt. Helferin Julia Filzen erzählt: „Am Anfang hat Mima am ganzen Körper gezittert, mittlerweile ist sie glücklich und verschmust.“ Foto: Michael Dahlke / FUNKE Foto Services

Sammy wartet in ihrem Körbchen auf Schmuseeinheiten und Fressen

Mit großen Augen beobachtet die etwa zehn Jahre alte Katze Sammy das Geschehen um sie herum, sie sieht etwas zerrupft – aber deshalb nicht weniger liebenswert – aus, da ihr stark verfilztes Fell stellenweise geschoren werden musste. Vor zwei Wochen wurde die etwa zehn Jahre alte Katze in einem „absolut verwahrlosten Zustand“ ausgesetzt – unter anderem war ihr Maul entzündet und der Schwanz gebrochen. Da sie von ihren ehemaligen Besitzern offenbar nicht gut gehalten wurde, hatte Sammy noch „Glück“, dass sie bei der Tierhilfe landete. Hier werden ihre Wunden behandelt und seit sie Schmerzmittel bekommt, frisst sie laut Wahl „wie ein Schwein“.

Katze Sammy ist dankbar, dass sie bei der Tierhilfe Gladbeck endlich gut behandelt wird. Foto: Michael Dahlke / FUNKE Foto Services

„Sammy ist einfach nur dankbar, dass sie hier endlich gut behandelt wird“, erzählt Helferin Julia Filzen. „In ihrem Körbchen wartet sie den ganzen Tag geduldig auf Streicheleinheiten und Fressen.“ Als Filzen einen Napf mit frischem Futter vor Sammys Nase stellt, dauert es keine zwei Sekunden, bis sich die Katze auf die Mahlzeit stürzt, die Helferinnen lächeln. Derzeit steht noch nicht fest, wie es mit Sammy weitergeht, da in ihrem Mund möglicherweise ein Tumor wächst. Bis feststeht, wie krank die Katze wirklich ist, wird sie bei der Tierhilfe mit viel Liebe umsorgt und genießt die Aufmerksamkeit in vollen Zügen.

Lesen Sie auch:

Mayla sollte auf „kleinanzeigen.de“ verscherbelt werden

Auf kleinanzeigen.de entdeckte Patrizia Wahl vor wenigen Wochen Katze Mayla. Es stellte sich heraus: Neben Mayla wollte die Besitzerin auch ihre sechs neugeborenen Babys loswerden, die allesamt krank waren. Sofort kontaktierte die Leiterin der Tierhilfe die Besitzerin und bot ihr an, die Katzen aufzunehmen. Zunächst brachte Wahl die im Mai geborenen Babys in eine Klinik, wo Kitten „Summer“ leider an hohem Fieber starb. Zwei weitere Babys wurden stationär aufgenommen, konnten aber aufgepäppelt und auf Pflegestellen vermittelt werden. Auch die ein Jahr alte Mama Mayla war stark ausgemergelt, blüht aber bei der Tierhilfe immer mehr auf. „Sie ist total verspielt“, erzählt Julia Filzen.

Patrizia Wahl entdeckte die ein Jahre alte Katze Mayla vor etwa sechs Wochen auf kleinanzeigen.de. Foto: Michael Dahlke / FUNKE Foto Services

Mit etwa 30 anderen Katzen wurde Bella aus einem „Animal Hoarding“-Haus befreit

Spricht man „Animal Hoarding“ bei der Tierhilfe Gladbeck an, läuft den Helfern ein kalter Schauer über den Rücken. Der Begriff beschreibt eine Erkrankung oder Sucht, wegen der Menschen ihre „Tierliebe“ nicht mehr kontrollieren können – sie halten extrem viele Tiere und bemerken nicht, dass sie deren Versorgung nicht mehr gewährleisten können. Aus einem solchen Haushalt stammt die 15 Jahre alte Bella. Gemeinsam mit etwa 30 weiteren Katzen wurde sie im Oktober aus unhygienischen Verhältnissen gerettet, in ihrem damaligen Zuhause lebte sie dauerhaft in einer kleinen Ecke und traute sich nicht raus.

Gemeinsam mit etwa 30 weiteren Katzen wurde Bella aus einem „Animal Hoarding-Haus“ befreit. Mittlerweile ist sie die einzige Katze, die noch nicht vermittelt wurde. Foto: Michael Dahlke / FUNKE Foto Services

Mittlerweile ist Bella die letzte Katze aus dem Animal Hoarding-Haus, die noch nicht vermittelt wurde. Schwierig ist die Vermittlung insbesondere deshalb, weil Bella bösartige Tumore im Darm hat. Durch Medikamente gehe es ihr allerdings sehr gut, Ärzte prognostizierten ihr noch etwa zwei Jahre, in denen sie glücklich leben kann. Bei der Tierhilfe wartet sie nun auf einen Gnadenplatz. Während sie darauf wartet, lässt sie sich gerne kraulen und genießt die Aufmerksamkeit.

Täglich wissen, was in Gladbeck passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gladbeck-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gladbeck