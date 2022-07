Traglufthalle: Grüne Gladbeck fragen nach Energieeffizienz

Die Turnhalle der Ingeborg-Drewitz-Gesamtschule in Gladbeck ist im vergangenen Herbst komplett ausgebrannt.

Gladbeck. Kosten, Fertigstellung, Energieeffizienz: Die Gladbecker Grünen haben noch Beratungsbedarf, was die in Rentfort geplante Traglufthalle angeht.

Die Ratsfraktion der Grünen hat Fragen zur Traglufthalle, die in Rentfort-Nord als Ersatz für die ausgebrannte Sporthalle der Ingeborg-Drewitz-Gesamtschule aufgebaut werden soll. Sie bitten um weitere Informationen in der nächsten Sitzung vom Sportausschuss am 1. September.

Die Stadtverwaltung will eine Traglufthalle kaufen, um den Hallensport in Rentfort abzusichern. „Die Bemühungen der Verwaltung wollen wir auch konstruktiv unterstützen“, betont Bernd Borgwerth, Mitglied im Sportausschuss für die Grünen. Man benötige allerdings noch weitere Informationen, die man sich aus der Beratung im Fachausschuss erhofft.

Grüne Gladbeck: Es gibt nach wie vor keine Verwaltungsvorlage für einen der Fachausschüsse zur Traglufthalle

„Insgesamt gab es seit dem Brand im Herbst 2021 bisher leider keine Verwaltungsvorlage für einen der Fachausschüsse zum Sachverhalt der Anschaffung und des Betriebs einer Traglufthalle als Ersatzbauwerk“, heißt es in dem Antrag der Partei zur Behandlung des Punktes im Sportausschuss.

Lesen Sie auch

Zuletzt habe Bürgermeisterin Bettina Weist gemeinsam mit Ratsfrau Christa Bauer (SPD) per Dringlichkeitsentscheidung rund 2,9 Millionen Euro bereit gestellt, um Generalunternehmerleistungen zum Aufbau einer Traglufthalle zu beauftragen. Eine Mittelaufstockung sei zuvor bereits im Finanzausschuss Ende Mai notwendig gewesen. Da habe die Verwaltung bereits außerplanmäßige Mittel in Höhe von rund 1,7 Millionen Euro vorgesehen.

++ Folgen Sie der WAZ Gladbeck auch auf Facebook! ++

„Wir kritisierten seiner Zeit, dass die Millionenbereitstellung ohne sachlichen Vortrag in einer Liste mit 13 Vorhaben erfolgte“, heißt es dazu im Antrag von den Grünen. Im Sportausschuss fordern sie deshalb „Auskunft zu den Kosten und der Kostenerstattung durch die Versicherung“. Ebenfalls von Interesse seien der weitere Bauablauf sowie der Termin für die Inbetriebnahme der Halle. „Vor dem Hintergrund der drohenden Energiepreisexplosion“, so Borgwerth, „sollten wir im Ausschuss auch über die Energieeffizienz des neuen Gebäudes und die Betriebskosten beraten.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gladbeck