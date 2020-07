Tourismus: Kreis und Städte verlosen Hotelübernachtungen

Bei der Aktion „Vestlich übernachten – Urlaub ums Eck“ kann auch eine Übernachtung im Hotel Van der Valk in Gladbeck gewonnen werden.

Gladbeck. Mit einer Aktion wollen die Kommunen den Tourismus in der Region ankurbeln. Verlost werden Gutscheine für Übernachtungen im Kreis Recklinghausen.

Mit einer Aktion wollen die Kommunen den Tourismus in der Region ankurbeln und zeigen, wie sehr sich der Blick über die eigene Stadtgrenze in die Nachbarschaft lohnt. Die Kreisverwaltung und die zehn kreisangehörigen Städte im Projekt-Arbeitskreis Tourismus rufen gemeinsam die Aktion „Vestlich übernachten – Urlaub ums Eck“ ins Leben. Verlost werden Gutscheine für mehr als zehn Hotels im Kreis Recklinghausen für eine Übernachtung im Doppel- bzw. Zweibettzimmer inklusive Frühstück für zwei Personen. In Gladbeck machen das Hotel Van der Valk und das Hotel Alte Post mit.

Unter den Hotels finden sich zum Beispiel das Jammertal Resort in Datteln, das Hotel Schloss Westerholt in Herten und die Engelsburg in Recklinghausen. Wer einen Hotelgutschein gewinnt, kann diesen bis zum 1. November 2020 einlösen.

Wer teilnehmen möchte, muss ein Kontaktformular ausfüllen und einen Satz vervollständigen

Wer an der Aktion teilnehmen möchte, muss über das Kontaktformular auf der Website zur Aktion den folgenden Satz vervollständigen: „Ich mache gerne Urlaub im Vest, weil…“. Ergänzt um Anrede, vollständigen Namen, Wohnadresse und Telefonnummer landet die Nachricht im Lostopf, aus dem alle Gewinner gezogen werden.

Teilnahmeberechtigt sind alle Volljährigen mit Wohnsitz im Kreis, die nicht bei einer kreisangehörigen Stadt- oder bei der Kreisverwaltung Recklinghausen beschäftigt sind. Jeder Haushalt darf nur einmal teilnehmen. Einsendeschluss ist Sonntag, 2. August, um Mitternacht. Weitere Informationen, die kompletten Teilnahmebedingungen und alle Hotels, für die es Übernachtungen zu gewinnen gibt, sind im Internet auf der Aktionsseite unter www.kreis-re.de/urlaubumseck zu finden.