Todkranker Max (6) aus Gladbeck: Typisierung läuft weiter

Gladbeck. Der sechsjährige Max aus Gladbeck braucht dringend eine Stammzellenspende. Daher laufen mehrere Typisierungsaktionen für den todkranken Jungen.

Die Suche nach einem Stammzellenspender für den krebskranken Max (6) aus Gladbeck wird fortgesetzt. Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) in Gladbeck ruft die Bevölkerung dazu auf, an einer der Typisierungsaktionen in den kommenden Tagen teilzunehmen.

„Bis jetzt haben sich 450 Bürgerinnen und Bürger testen lassen für eine Stammzellenspende für den kleinen Max“, meldet Wilhelm Walter, Vorsitzender und Kreisrotkreuzleiter. Er bekräftigt: „Wir werden nicht nachlassen und bieten weitere Testungen an.“

Nach der Absage eines Stammzellenspenders läuft die Suche unvermindert weiter

Ein Stammzellenspender für den Jungen war bereits gefunden, sagte aber ab. Also wird weiter nach Rettung gesucht. Wilhelm Walter: „Bis jetzt hat das DRK Gladbeck in Zusammenarbeit mit der Westdeutschen Spenderzentrale (WSZE) kostenlose 450 Typisierungen durchgeführt.“ Und viele, viele Menschen wollen dem Jungen helfen.

Lesen Sie auch:

Die nächsten Termine für die Suche nach einem einen Spender für den Sechsjährigen gehen unvermindert weiter. Hier kann man sich testen lassen: Montag, 6. März, bei der Tafelausgabestelle Marktplatz Brauck / Rosenhügel, 14 Uhr bis 16 Uhr; Dienstag, 7. März, 10 Uhr bis 15 Uhr, RBH Logistics, Talstraße 12, und Tafelausgabestelle Parkplatz Enfieldstraße / Gustav-Stresemann-Straße, 14 Uhr bis 16 Uhr.

+++ Folgen Sie der WAZ Gladbeck auch auf Facebook+++

Außerdem am Mittwoch, 8. März, Tafelausgabestelle Marktplatz Gladbeck Mitte, 14 Uhr bis 16 Uhr; Donnerstag, 9. März, Tafelausgabestelle Marktplatz Zweckel, Tunnelstraße, 14 Uhr bis 16 Uhr.

Weitere Termine: Samstag, 11. März, Autohaus Hyundai Turowski, Devesestraße 65, 45897 Gelsenkirchen, 10 Uhr bis 14 Uhr; Montag, 13. März, Stadthalle Gladbeck, Friedrichstraße 53, während des Blutspendetermins, 14 Uhr bis 19 Uhr.

Weitere Berichte und Meldungen aus Gladbeck lesen Sie hier.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gladbeck