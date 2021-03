Tim-Eitel-Ausstellung in Gladbeck startet mit Livestream

Gladbeck. Mit einer Livestream-Führung beginnt am 19. März die Ausstellung „Innenleben“ in der Neuen Galerie Gladbeck. Zu sehen sind Bilder von Tim Eitel.

Die Ausstellung „Innenleben“ mit Bildern von Tim Eitel in der Neuen Galerie Gladbeck beginnt am Freitag, 19. März, mit einer Livestream-Führung. Kunstinteressierte sind eingeladen, Christoph Tannert vom Künstlerhaus Bethanien in Berlin auf diesem virtuellen Rundgang zu begleiten. Die Direktübertragung aus der Neuen Galerie beginnt um 19 Uhr (hier für den Livestream anmelden).

Die Bilder wurden eigens für die Neue Galerie Gladbeck ausgewählt

„Innenleben“ – der Titel der Ausstellung hat in der Pandemie-Zeit eine unerwartete Aktualität erlangt. Für die Präsentation in Gladbeck hat Tim Eitel eine maßgeschneiderte Bildauswahl getroffen, die jetzt erneut überarbeitet worden ist. Eigentlich hatte die Ausstellung nämlich bereits 2020 stattfinden sollen. Coronabedingt ist sie aber auf März 2021 verschoben worden. Dafür wurden Werke des Künstlers aus einem Zeitraum zwischen 2000 und 2019 langfristig reserviert.

Tim Eitel hat klare Entscheidungen getroffen. Sein Konzept ist farb-atmosphärisch und thematisch ausbalanciert und geht einen Dialog mit den Räumen der Neuen Galerie ein. Im Hauptraum herrscht ein Farbton, der von Grauschattierungen bis ins Schwarze reicht und an Geraden, Ecken und Kanten ausgerichtet ist.

Der Künstler Tim Eitel lebt und arbeitet in Paris. Foto: Sophie Vigourous

Nur an einer Stelle bricht sich ein Leuchten Bahn, gebunden an eine runde Form, eine symbolische Sonne, die den Raum erhellt und sowohl Wege ins Leben hinein als auch aus der Tristesse hinaus weist. „Open Circle“ (2017) ist Kontrastmittel und Glanzpunkt der Ausstellung in einem. Im alten Lesesaal hängt eine Serie kleinformatiger Aquarelle, entstanden 2000 und 2001. Sie trägt den Titel „In der Galerie für zeitgenössische Kunst“. Als Gegenposition hat der Künstler dazu das Bild „View into a Room“ (2019) positioniert.

Tim Eitel ist einer der wichtigsten figurativen Maler seiner Generation und Vertreter der Neuen Leipziger Schule

Tim Eitel wurde 1971 in Leonberg geboren. Er ist einer der wichtigsten figurativen Maler seiner Generation und einer der Vertreter der sogenannten Neuen Leipziger Schule. Er studierte von 1997 bis 2001 an der HGB in Leipzig und schloss diese als Meisterschüler von Professor Arno Rink im Jahr 2003 ab. Seit 2000 hat Eitel an über fünfzig Gruppenausstellungen und zwanzig monografischen Ausstellungen weltweit teilgenommen. Seine Arbeiten befinden sich in zahlreichen Sammlungen. Eitel lebt in Paris, wo er an der Beaux-Arts de Paris lehrt.

Nach der digitalen Einführung ist die Ausstellung in der Neuen Galerie Gladbeck dann Samstag und Sonntag unter Corona-Bedingungen für Besucher geöffnet. Und zwar an beiden Tagen von 15 bis 20 Uhr. Jeweils 15 Personen können gleichzeitig eine Stunde lang durch die Ausstellung gehen. Dazu ist eine vorherige Anmeldung erforderlich. Neue Galerie Gladbeck, Bottroper Straße 17, Telefon 02043/ 3198371, mittwochs bis sonntags 15 bis 20 Uhr. Die Ausstellung „Innenleben“ ist bis zum 14. Mai in Gladbeck zu sehen.