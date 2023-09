Tilda ist gerettet: riesige Hilfsbereitschaft für Kätzchen

Gladbeck. Innerhalb von 48 Stunden wurden mehrere Tausend Euro für die Hüft-OP für Kätzchen Tilda gespendet. Der Tierschutzverein Gladbeck ist überwältigt.

Da fängt selbst das kälteste Herz Feuer: Der Tierschutzverein Gladbeck erlebt eine Welle der Hilfsbereitschaft für seinen Einsatz für Kätzchen Tilda. Das kleine Tierchen hat eine gebrochene Hüfte, vermutlicht verursacht durch einen Tritt eines Unbekannten. Die Operation, um Tilda die Schmerzen zu nehmen und ihr zu ermöglichen, ihren linken Hinterlauf wieder aufzusetzen, kostet ungefähr 1400 Euro. Eine Summe, die der Tierschutzverein nicht mal eben so zahlen kann.

Also bat die Vorsitzende Tanja Zimmer um Spenden, und die kamen auch, erstmal tröpfchenweise. Am Freitag, 1. September, lagen schon 460 Euro auf dem Spendenkonto, dann die Explosion. Stand Sonntag, 3. September, 12 Uhr: 6335,55 Euro. „Ihr seid die Besten“, schreibt Tanja Zimmer auf Facebook, „wir sind überwältigt.“

Gladbecker Tierschutzverein: Tildas Versorgung ist gesichert

Der Überschuss der scheinbar grenzenlosen Tierliebe soll in die Nachsorge für Tilda fließen und ihre weitere Versorgung sichern. „Wir sind sprachlos, was wir für Tiere erreichen können, nur durch eure Mithilfe“, schreibt Zimmer, und hängt drei weinende Emojis an die Nachricht. Keine Frage, beim Tierschutzverein Gladbeck rollen Tränen der Freude – und bei Tilda bald keine Tränen des Schmerzes mehr.

