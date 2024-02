Tierschutzverein holt Hunde aus der Türkei: Spendenaufruf

Gladbeck Vier Straßenhunde will der Tierschutzverein Gladbeck aus der Türkei retten. Tierfreunde können die Aktion nicht nur per Spende unterstützen.

Der Tierschutzverein Gladbeck hofft auf die Hilfe von Tierfreunden: Derzeit plant der Verein, vier Straßenhunde aus der Türkei zu retten. Dafür kommt das Vierbeiner-Quartett nun erstmal in eine Pflegestelle vor Ort, denn bevor sie ausreisen dürfen, müssen sie vier Monate in Quarantäne – das schlägt mit 100 Euro pro Tier und Monat zu Buche. Ist die Quarantäne überstanden, folgt ein Test auf Parvoviren, die Impfungen und die Kastrationen. Zum Schluss kommen noch die Flugtickets für die Tiere obendrauf, der Verein rechnet mit 5000 bis 6000 Euro.

„So etwas ist natürlich eine Ausnahme“, sagt Tanja Zimmer, Vorsitzende des Tierschutzvereins. „Wir wissen sehr wohl, dass unsere eigenen Tierheime platzen. Aber: Wo die Liebe hinfällt, Tierschutz kennt halt keine Grenzen.“ Neben der Bitte um Spenden sucht der Verein deswegen schon jetzt nach Pflegeplätzen in Gladbeck, oder, noch besser, direkt ein neues Zuhause. Auf Facebook sollen in Zukunft noch mehr Videos – eins gibt es schon – der Tiere erscheinen, außerdem auch Infos zum Geschlecht und Alter der Tiere. So viel kann Tanja Zimmer aber sagen: „Mit Katzen sind alle verträglich.“

Wir suchen ein Zuhause – die Tiere:

Wer für die Rettung spenden möchte, kann das unter dem Stichwort „Türkei Aktion“ tun – entweder per Paypal an tierschutz-gladbeck@web.de oder per Überweisung an die IBAN DE05 4245 0040 0000 0128 15. Die Spendeneingänge aktualisiert der Tierschutzverein ebenfalls auf Facebook. Wer mehr über den Verein erfahren, eine Pflegestelle anbieten oder ein Tier aufnehmen möchte, erreicht die Tierschützer telefonisch unter 02043 32 31 0 und per E-Mail an tierschutz-gladbeck@web.de. Noch mehr Informationen und eine Liste der Tiere, die aktuell zu vermitteln sind, gibt es im Internet unter tierschutzverein-gladbeck.de.

