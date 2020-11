Kaum zu glauben, aber wahr: Im Tierheim, das Tiere aus Gelsenkirchen und Gladbeck aufnimmt, lebt derzeit ein handzahmer Hahn. „Antjer“ ist ganz lieb, hat gern Menschenkontakt, lässt sich streicheln, frisst aus der Hand und „erzählt“ jedem Besucher in seinem kleinen Stall, was ihn so bewegt. Krähen? Fehlanzeige! Denn dazu hat er keinen Grund, weiß Pfleger Mike Hemke.

„Hähne krähen nur, wenn sie Hennen neben sich haben oder einen anderen Hahn.“ Und die gibt’s nun mal nicht an der Willy-Brandt-Allee. Für den Tierheimmitarbeiter Hemke ist klar: Das Federvieh ist eine Handaufzucht. Warum aber macht sich jemand die Mühe, einen Hahn von Hand aufzuziehen und holt ihn dann nicht aus dem Tierheim ab? Darauf weiß auch Hemke keine Antwort. „Wir wissen nur, dass er in Resse an der Ewaldstraße gefunden wurde, etwa in Höhe der Tankstelle.“

Eber Edgar sucht eine Heimat in Gelsenkirchen oder Umgebung

Auch eine Kornnater wartet neuerdings auf ein neues Zuhause. Derzeit wird sie im Tierheim Gelsenkirchen-Erle versorgt. Foto: Ingo Otto / FUNKE Foto Services

, die man hier eher nicht vermutet. Heute ist es der Hahn, vor einigen Monaten eine fast zwei Meter lange Kornnatter, die bis dato noch immer auf einen neuen Halter wartet. Ihre Chancen, ein neues Zuhause zu finden, stehen jedoch schlecht: „Die ist wildfarben, das ist nicht sehr beliebt. Dazu ist sie männlich, das will auch keiner haben“, erklärt Mike Hemke.

Im vergangenen Jahr um diese Zeit sorgte das Tierheim bereits für Schlagzeilen mit Rieseneber „Edgar“, der besonders im Winter schwierig zu halten ist, weil er einen beheizten Stall braucht. Seither lebt das Tier in einer Pflegestelle. Doch diese Tierschützer ziehen nun weg. „Jetzt suchen wir wieder für Edgar eine Bleibe“, sagt Tierheimleiter Thorsten Wiese und hofft für den lieben Eber, der sogar stallrein ist, auf ein Heim, wo er auch bleiben darf.

Homepage stellt Wichtelaktion und Hundeschule vor Wer sich in Corona-Zeiten ohne Infektionsgefahr über die Arbeit des Tierheims informieren will, wird auf der Homepage fündig: www.tierheim-gelsenkirchen.de Dort werden nicht nur Tiere vorgestellt, die ein neues Zuhause oder einen Paten suchen, sondern auch die Wichtelaktion und die Hundeschule des Tierschutzvereins.

Wichtelaktion wieder aufgelegt

Viele unterschiedliche Tiere leben in der Erler Einrichtung - dass sie viele unterschiedliche Bedürfnisse haben, versteht sich da von selbst. Sie alle aus dem ohnehin knappen Etat zu decken, das ist den Tierschützern von der Willy-Brandt-Allee kaum möglich. Deswegen haben sie wieder die Wichtel-Aktion ins Leben gerufen. Jedes Tier im Heim hat online „seinen“ Wunschzettel mit drei Positionen veröffentlicht. Wer mag, kann einen davon übernehmen.

„Das ist mal ein schönes Körbchen für einen Hund, ein anderer braucht Physiotherapie, eine Katze freut sich über einen Kratzbaum“, listet Thorsten Wiese einige Beispiele auf in der Hoffnung, dass sich zu Weihnachten die Herzen öffnen, um auch Tieren etwas Gutes zu tun.