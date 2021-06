Das Wallstreet Theatre präsentiert in der Mathias-Jakobs-Stadthalle „Simply British“.

Kultur Theatersaison in Gladbeck bietet Komödie, Klassik und Krimi

Gladbeck. Das Kulturamt Gladbeck hat ein buntes Programm mit Stars zusammengestellt. Bei den Abonnements gibt es einiges zu beachten.

Die neue Abonnement-Theaterspielzeit geht in Gladbeck im August an den Start. Die Palette reicht von Witzigem über Spannung und Klassik bis zu Kinder-Unterhaltung. Alle Beiträge sollen in der Mathias-Jakobs-Stadthalle, Friedrichstraße 53, über die Bühne gehen. Beginn ist jeweils um 20 Uhr.

Anke Nienhaus, verantwortlich für die Programmplanung im städtischen Kulturamt, meint: „Wir haben die begründete Hoffnung, mit der beginnenden neuen Spielzeit den Veranstaltungsbetrieb wieder ungestört aufnehmen und das kulturelle Leben in unserer Stadt ordentlich ankurbeln zu können“.

Kult-Sauerländerin Frieda Braun tritt in Gladbeck mit ihrer „Sprechpause“ auf

Das ABO G (gemischter Ring) startet am 20. August mit der Kult-Sauerländerin Frieda Braun und ihrer „Sprechpause“. Auf den Kinoknüller „25km/h“ dürfen sich die Abonnenten des Komödien-Rings am 15. September freuen, und im Kabarett-ABO trifft in Timm Beckmanns Kult-Show „Liga der außergewöhnlichen Musiker“ Klassik auf Musikkabarett.

Im G-Ring wird auch „Der Fall Collini“, ein Politthriller nach Ferdinand von Schirach, auf der Bühne verhandelt. Es schließt sich „Stephan Masurs Varietéspektakel“ an. Highlights aus Klassik und Musical-Crossover präsentieren die walisische Sopranistin Lauren Francis und das Kammerorchester von „Voice Passion“. Autor und Regisseur René Heinersdorff hat den TV-Stars Jochen Busse und Hugo Egon Balder die Rollen für das Theaterstück „Komplexe Väter“ auf den Leib geschneidert.

Die Kabarettistin Frieda Braun stattet Gladbeck einen Besuch ab. „Sprechpause“ heißt ihr Programm. Foto: Alexandra Roth / FUNKE Foto Services

Im Komödien-Ring geht’s „Simply British“ zu – mit dem Wallstreet Theatre. Beste Unterhaltung verspricht auch die Aufführung des Stücks „Die Niere“, eine Beziehungskomödie mit Dominic Raacke und Katja Weitzenböck in den Hauptrollen. Das Erfolgsrezept von „Pasta e Basta“: eine Mischung aus italienischem Charme, knackigen Pointen und sangesfreudigen Köchen. Mit „Lügen haben junge Beine“ schließt sich im Mai 2022 der Theatervorhang im Komödien-Ring.

Auf dem Kabarett-Plan steht ein Abend mit Max Uthoff, der am 16. Dezember sein neues Programm „Moskauer Hunde“ präsentiert. Der Wissenschaftskabarettist Vince Ebert gastiert mit „Make Science Great Again“ in der Stadthalle. Den Schlusspunkt unter die Kabarett-Saison setzt das Distel-Urgestein Stefan Martin Müller samt Nancy Spiller und Sebastian Wirnitzer mit „Nachts im Bundestag“.

Die bisherigen Abos der Kindertheater-Ringe werden aufgelöst

Die Abos der bisherigen Kinder-Theaterringe E + H werden komplett aufgelöst. Die Veranstaltungen werden von bisher mittwochs und donnerstags auf Sonntagvormittag verlegt. Darüber hinaus sind auch die Altersgruppen neu eingeteilt. Ab sofort stehen die Angebote zur Verfügung und müssen neu gebucht werden. Preis: auf allen Plätzen 22 Euro.

Bestehende Abonnements der Theaterringe G, K und Kabarett behalten ihre Gültigkeit. Änderungswünsche und Kündigungen sind ab sofort – bis Donnerstag, 22. Juli – an der Stadthallenkasse möglich. Die Preise reichen, je nach Wahl, von 77 bis 95 Euro zzgl. einer Vorverkaufs- und Systemgebühr.

Das Kassenteam ist Montag bis Donnerstag zwischen 10 und 13 Uhr, per E-Mail an mjs-kasse@stadt-gladbeck.de sowie unter der Rufnummer 02043/99-2682 erreichbar. Nach Bearbeitung der Abo-Buchungen werden die Veranstaltungen für den Einzelticketverkauf freigeschaltet.

