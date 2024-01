Theater für Kinder in Gladbeck: Märchenkiste wagt Experiment

Gladbeck Gemeinsam mit Erdmännchen gehen Kinder auf die Suche nach dem Stab der Elfenkönigin. Wann die Vorstellungen sind und wo es Karten gibt.

Die Märchenkiste Gladbeck steht kurz vor der Premiere ihres neuen Stückes „Philly Phantastico“ oder „Die Erdmännchen im Elfenland“ am Samstag, 27. Januar. Im Gemeindehaus der Petruskirche möchte die Schauspiel-Gruppe mal was völlig Neues, Unbekanntes zeigen.

Nachdem das vergangene Stück „Der kleine Vampir“ so „gut ankam“, freuen sich alle Mitglieder schon auf das neue Stück, berichtet Rico Pirl (46), Vorstandsvorsitzender der Märchenkiste. Dieses Jahr überraschen die Hobby-Schauspieler das Publikum mit einem weniger bekannten, aber „reinen Bühnenstück“. Es gibt also kein Buch und keine Verfilmung als Vorlage.

Neues Stück der Märchenkiste in Gladbeck: Kinder dürfen mitmachen

In dem lustigen Stück begeben sich zwei Erdmännchen auf den Weg, um den Stab der Elfenkönigin zurückzubringen, nachdem die Tiere verbotenerweise ein Loch an die Oberfläche gegraben haben und dieser hineingefallen ist. Aber auch die Waldhexe will in den Besitz des Stabes kommen. Es bleibt ein spannendes Rätsel, wer den Stab bekommen wird.

Jeder Hinweis zählt, beim neuen Kindertheaterstück der Märchenkiste Gladbeck. Foto: Ingo Otto / FUNKE Foto Services

In diesem Jahr ist dem eingespielten Team wichtig, vor allem Kinder mit einzubeziehen und zu animieren mitzumachen, „natürlich vom Platz aus“, bestätigt Kristina Pickert (41) lächelnd. Die intensive Interaktion stellt aber auch eine Herausforderung dar. Um Unruhe zu verhindern, gibt es eine kleine Pause, in der sich die Zuschauer mit Kaffee und Kuchen stärken können. Auch für die Gruppe bietet die Pause die Möglichkeit, das Bühnenbild zu verändern. Nach dem Umzug aus dem Dietrich-Bonhoeffer-Haus schränkt die nun kleinere Bühne das Bühnenbild ein.

Einnahmen der Gladbecker Märchenkiste gehen nach Togo

Ihr Hauptziel, so viel wie möglich der Einnahmen zu spenden, möchten sie wie in den vergangenen Jahren auch diesmal wieder umsetzen. Dieses Jahr geht der Erlös an den Verein „Togo-Projekte“. Die Mitglieder helfen im afrikanischen Land zum Beispiel in Krankenhäusern, arbeiten mit Mädchen- und Frauengruppen, unterstützten bei der Aids-Aufklärung und in Schulen. Alle Informationen über die Arbeit des Vereins gibt es im Internet unter togo-projekte.de.

Die zehn Darsteller der Gladbecker Märchenkiste freuen sich auf ihr junges Publikum. Foto: Ingo Otto / FUNKE Foto Services

Ein kleiner Teil des Geldes wird für Kostüme und Requisiten zurückgelegt. Das meiste davon kommt aber von den Mitgliedern. „Dinge, die man nicht mehr braucht, werden nachhaltig weiterverwendet“, so Kristina Pickert. Sie erzählt, dass bereits Ende der 80er Jahre aus einer losen Gruppierung aus Eltern von Jahr zu Jahr die Märchenkiste heranwuchs, größtenteils aus „Familienverhältnissen“. Früher an den klassischen Märchen orientiert, stehen jetzt die klassischen Kinderbuchgeschichten im Vordergrund. Mit dem diesjährigen Traditionswechsel erhoffen sich Kristina Pickert und weitere Mitglieder „viele Leute zu erreichen und kleine Fans zu gewinnen“.

Märchenkiste Gladbeck: Termine und Kartenverkauf

Ab Ende der Sommerferien fangen die Proben für ein Stück an. Erst noch gebunden an Terminierungen des Gemeindehauses, startet die „heiße Phase“ dann ab Dezember, bezeichnet Rico Pirl die intensivere Probezeit. Für das aktuelle Stück stehen zehn Schauspieler auf der Bühne. Insgesamt wirken 20 Menschen an der Planung und Gestaltung des Stückes mit.

Einen großen Dank möchte der Verein vor allem der Humboldt Buchhandlung aussprechen, die so kurzfristig, von heute auf morgen, über den Jahreswechsel den Ticketvorverkauf übernommen hat. Zielgruppe sind Familien mit Kindern im Vorschul- und Grundschulalter. Natürlich ist jeder herzlich eingeladen, ab 15 Uhr in das Gemeindehaus der Petruskirche an der Vehrenbergstraße in Rosenhügel zu kommen.

Die Vorstellungen der Märchenkiste sind am 27. Und 28. Januar, sowie am 3. Und 4. Februar und 10. Februar um jeweils 15.30 Uhr. Tickets gibt es für fünf Euro pro Person in der Humboldt Buchhandlung zu kaufen.

