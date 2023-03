Test: In Gladbeck heulen am Donnerstag wieder die Sirenen

In Gladbeck heulen am Donnerstag probeweise wieder die Sirenen, zum Beispiel diejenigen auf öffentlichen Gebäuden wie auf der Albert-Schweitzer-Schule in Ellinghorst.

Gladbeck. In Gladbeck, wie im gesamten Land, heulen am 9. März probeweise die Sirenen. Das muss die Bevölkerung zu diesem Testlauf wissen.

In ganz Nordrhein-Westfalen heulen am Donnerstag, 9. März, ab 11 Uhr die Sirenen. So auch in Gladbeck. Dabei handelt es sich wieder um einen Probealarm, den das Innenministerium angeordnet hat. In diesem Jahr wird auch eine landesweite Warnung über das Modulare Warnsystem (MoWaS) zentral aus dem Lagezentrum der Landesregierung in der Warnstufe 1 ausgelöst.

Erstmals sollen mit dieser Auslösung auch alle Werbetafeln der Firma Ströer landesweit angesteuert werden. Das Warnmittel „Cell Broadcast“, mit dem Warnungen direkt auf das Handy oder das Smartphone geleitet werden, wird wie bereits im Dezember ebenfalls getestet. Allerdings können nicht alle Handys Cell-Broadcast-Nachrichten empfangen.

Die Gladbecker sollen sich mit der Bedeutung der Signale vertraut machen

Da es sich hierbei um ein Warnmittel des Bundes handelt, kann der Kreis Recklinghausen zur Funktionalität oder zu technischen Einschränkungen keine Auskunft geben. Weitere Informationen hierzu gibt es beim Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe unter dem Link https://www.bbk.bund.de/DE/Home/home_node.html.

Durch die Übung soll die volle Funktionsfähigkeit aller Systeme zur Warnung der Bevölkerung überprüft werden. Auch die Warn-App NINA wird getestet. Gleichzeitig soll der Warntag der Bevölkerung die Sirenensignale vertraut machen.

Ab 11 Uhr werden im gesamten Kreisgebiet die Sirenen im Abstand von fünf Minuten folgende Signale abgeben: 1. „Entwarnung“, ein einmütiger ununterbrochener Heulton; 2. „Warnung“, ein einmütiger auf- und abschwellender ununterbrochener Heulton; 3. „Entwarnung“, ein einmütiger ununterbrochener Heulton.

Das Signal Warnung bedeutet Gefahr. So sollten sich die Bürger im Ernstfall verhalten: geschlossene Räume aufsuchen, Fenster und Türen schließen, Radio einschalten und auf Durchsagen achten, Nachbarn unterrichten. Auch auf eventuelle Lautsprecherdurchsagen von Feuerwehr oder Polizei ist zu achten. Die Notrufnummern 110 und 112 sollen nur bei wirklichen Notfällen angerufen werden. Da es sich am Donnerstag, 9. März, nur um einen Probealarm handelt, sind diese Vorsichtsmaßnahmen an diesem Tag nicht erforderlich.

