Teile von Gladbecks City waren für 35 Minuten ohne Strom

In Gladbeck ist am Dienstagnachmittag der Strom ausgefallen. Betroffen war ein Teil der Innenstadt.

Gladbeck. Dienstag hat es in Gladbeck einen Stromausfall gegeben. Auch das Riesener Gymnasium war betroffen. Die Ele erklärt, wie es dazu gekommen ist.

In Teilen von Gladbecks Innenstadt ist am Dienstag der Strom ausgefallen. Laut Mittelung der Ele hat es um 15 Uhr einen Kurzschluss an einem Erdkabel gegeben. Gut 35 Minuten dauerte der Ausfall, dann war der Schaden behoben.

Betroffen war, so das Energieunternehmen, der Bereich von der Schützen, Gilden-, Memeler Straße bis zur Friedenstraße. Auch im Amtsgericht und im Riesener Gymnasium ging einige Zeit nichts. Das Amtsgericht, so eine Pressesprecherin der Ele, sei dann aber recht schnell wieder mit Strom versorgt worden. Und nach 35 Minuten habe dann alles wieder funktioniert.

