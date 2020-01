Das Westfälische Landestheater Castrop-Rauxel gastiert mit der Komödie „Taxi Taxi“ in der Stadthalle in Gladbeck.

Gladbeck. Die turbulente Komödie „Raxi Taxi“ ist am Donnerstag in Gladbeck zu sehen. Das Westfälische Landestheater bringt sie auf die Stadthallen-Bühne.

Stadthalle Gladbeck: „Taxi Taxi“ mit Gags im Sekundentakt

Das Westfälische Landestheater Castrop-Rauxel bringt am Donnerstag, 16. Januar, um 20 Uhr die Komödie „Taxi Taxi – Doppelt leben hält besser“ auf die Bühne der Mathias-Jakobs-Stadthalle. Die Stücke von Ray Cooney feiern weltweit Erfolge. „In dieser turbulenten, atemberaubend schnellen, intelligent gestrickten und urkomischen Farce dürfen die Schauspielerinnen und Schauspieler voll aufdrehen und Gags im Sekundentakt liefern“, versprechen die Veranstalter.

Mit zwei Frauen glücklich verheiratet

Zum Inhalt: John Smith ist Taxifahrer in London und glücklich verheiratet – mit Mary Smith in Wimbledon, mit Barbara Smith in Streatham. Mit zwei Frauen gleichzeitig, die aber nichts voneinander wissen. Das erfordert ein ausgeklügeltes und hochgradig perfektioniertes System, ein stetiges Abwägen, einen streng geführten Kalender.

Unvorhergesehenes darf nicht passieren. Und dann passiert es doch: John wird bei einem Überfall verprügelt und landet im Krankenhaus.

Beide Gattinnen melden ihn als vermisst, zwei überaus pflichtbewusste Polizeibeamte nehmen sich des mysteriösen Falls an. John bleibt nichts Anderes übrig, als alle Beteiligten in ein immer unübersichtlicher werdendes Labyrinth fantastischer Ausreden zu führen, in dem sich Mary und Barbara mal in Transvestiten, mal in hysterische Nonnen verwandeln und Johns Freund und Vertrauter Stanley je nach Notwendigkeit zum Kind oder zum homosexuellen Verführer wird. Das Chaos nimmt seinen Lauf.

Der Eintritt kostet 21-25 Euro, zzgl. Gebühren.