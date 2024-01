Taucher suchen im Gladbecker Nordpark nach vermisster Person

Gladbeck Schon in der Nacht hatten Einsatzkräfte nach der Person gesucht, auch mit einem Hubschrauber. Nun suchen sie verstärkt im Nordparkteich.

Aktuell suchen Taucher im Nordparkteich in Gladbeck nach einer vermissten Person. Das bestätigte die Polizei am Donnerstagmittag, 25. Januar. Die Suche nach der Person, einer Frau, hatte schon in der Nach auf Donnerstag begonnen. Der Hubschrauber, der vielen Gladbeckern über Zweckel auffiel, hielt ebenfalls nach der Frau Ausschau. Die Suche blieb jedoch erfolglos, auch die Taucher konnten noch keinen Sucherfolg vermelden. Im Einsatz sind die Wasserrettung Dorsten, Taucher der Feuerwehr Gelsenkirchen, die Drohnenstaffel der Gladbecker Feuerwehr und 34 Polizisten einer Einsatzhundertschaft aus Münster.

Die Suche nach der vermissten Frau in Gladbeck begann schon am Vorabend, auch mit einem Hubschrauber. Nun suchen die Einsatzkräfte mit Tauchern im Nordpark. Foto: Matthias Düngelhoff / WAZ

Am späten Donnerstagmittag schlendern Spaziergänger durch den Nordpark, vorbei an den Einsatzkräften, schauen neugierig, aber gaffen nicht. Der Park wurde für die Dauer der Suche nicht abgesperrt, sodass die ungewohnte Kombination aus Rettungskräften und Erholungssuchenden ein surreales Bild abgibt.

Täglich wissen, was in Gladbeck passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gladbeck-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gladbeck