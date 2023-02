Tatort-Schauspieler kommt zur Lesung nach Gladbeck

So kennt man ihn: Joe Bausch (r.), Gefängnisarzt und Tatort-Schauspieler in Köln, kommt zur Lesung nach Gladbeck.

Gladbeck. Joe Bausch, Gefängnisarzt und „Tatort“-Gerichtsmediziner kommt nach Gladbeck. Er erzählt wahre Kriminalfälle nach, etwa den der „Eislady“.

Der Gefängnisarzt und Tatort-Schauspieler Joe Bausch kommt am Mittwoch, 8. März, nach Gladbeck. In seinem aktuellen Buch „Maxima Culpa“ rollt Bausch spannende True-Crime-Fälle auf, erzählt also Geschichten wahrer Kriminalfälle. Durch seinen Job kennt Bausch viele Schwerverbrecher persönlich. Der langjährige Gefängnisarzt geht der Frage nach, wie Gewalttaten entstehen und was im Kopf eines Schwerverbrechers vorgeht.

Er erzählt den Fall von der „Eislady“, die sich von ihren dominanten Männern nur durch Mord zu befreien wusste. Oder vom dreifachen Familienvater, der in Jersey elf Jahre lang ein Doppelleben als Sexualstraftäter führen konnte. Joe Bausch arbeitete über dreißig Jahre lang als leitender Regierungsmedizinaldirektor in der Justizvollzugsanstalt Werl und ist bekannt als Rechtsmediziner Dr. Joseph Roth im Kölner Tatort.

Am 8. März, 19.30 Uhr, tritt Joe Bausch im Lesecafé der Stadtbücherei, Friedrich-Ebert-Straße 8, auf. Eintrittskarten gibt es zum Preis von 14 Euro im Haus der VHS oder auf den Internetseiten der VHS unter gladbeck.de. Schüler und Studenten zahlen sieben Euro, weitere Ermäßigungen gibt es für Inhaber der Gladbeck-Card.

