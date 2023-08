Tankstellenüberfall: Polizei zeigt Fotos der Tatverdächtigen

Gladbeck. Bewaffnet mit Messer und Baseballschläger haben Unbekannte in Gladbeck eine Tankstelle überfallen. Nun veröffentlicht die Polizei Fahndungsfotos.

Die Polizei fahndet nun öffentlich mit Fotos nach zwei Männern, die eine Tankstelle in Alt-Rentfort überfallen haben. Die Tat ereignete sich bereits am 12. Dezember 2022. Gegen 3.50 Uhr waren die Männer in die Tankstelle gekommen und bedrohten die anwesenden Angestellten und eine Kundin mit einem Messer und einem Baseballschläger. In einer Sporttasche nahmen sie dann ihre Beute – Bargeld und Tabakwaren – mit und flüchteten in Richtung Bottrop Eigen.

Einer der Täter beim Tankstellenüberfall in Gladbeck war mit einem Baseballschläger bewaffnet. Foto: Polizei Recklinghausen

Nun hat ein Gericht die Veröffentlichung von Aufnahmen aus der Überwachungskamera genehmigt. Die Polizei fragt daher, wer die Männer auf den Fotos erkennt. Zusätzlich veröffentlicht sie erneut die Beschreibung der Verdächtigen: Einer der Männer war ca. 17-20 Jahre alt, etwa. 180 cm groß mit kräftiger Statur. Er trug eine schwarze Kappe, eine schwarze Jacke, eine schwarze Jogginghose mit seitlichem breiten weißen Streifen sowie weiße Sneakers Der zweite Verdächtige war ca. 170 cm groß mit schlanker Statur. Er trug eine hellgraue Kapuzenjacke, darüber eine schwarze Jacke mit roter Aufschrift auf dem Rücken, eine dunkle Jogginghose mit Aufnäher/Logo auf beiden Beinen sowie schwarz/weiße Sneakers mit roter Spitze.

Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter: 0800 2361 111.

Der zweite Täter trug ein Messer bei sich. Foto: Polizei Recklinghausen

