Tag gegen Homophobie: Gladbeck hisst Regenbogenflaggen

Auch der Jugendrat in Gladbeck beteiligt sich an den Aktionen. Die Mitglieder hissen nicht nur die Regenbogenfahne, sie bemalen auch Regenbogensteine, die dann im Stadtgebiet ausgelegt werden.

Gladbeck. Der 17. Mai ist internationaler Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transphobie. Auch Gladbeck macht mit. Diese Aktionen sind in der Stadt geplant.

Am kommenden Montag (17. Mai) ist der internationale Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transphobie. An dem Tag wird weltweit durch Aktionen auf die Diskriminierung und Bestrafung von Menschen hingewiesen, die in ihrer sexuellen Orientierung oder Geschlechtsidentität abweichen. Die Initiative „Gladbeck ist laut“ startet aus diesem Anlass gleich mehrere Aktionen, an denen sich auch die Stadt Gladbeck und der Jugendrat beteiligen.

Gladbecker sind aufgerufen, sich an der Aktion „Segen für alle“ zu beteiligen

Mitglieder der Initiative „Gladbeck ist laut“ haben Gladbeckerinnen und Gladbecker dazu aufgerufen, sich an der Aktion „Segen für alle“ zu beteiligen und möglichst viele Regenbogenflaggen zu hissen, um gemeinsam ein Zeichen zu setzen und sich solidarisch mit LSBTQ* Menschen zu zeigen. Daher hisst die Stadtverwaltung bereits seit dieser Woche und noch bis zum 17. Mai eine Regenbogenflagge vor dem Alten Rathaus und eine an der Mathias-Jakobs-Stadthalle.

Auch der Jugendrat verteilt in dieser Zeit Regenbogenflaggen an die Jugendlichen für zuhause und hisst selbst eine Flagge am „Jugendcafè 3Eck“ an der Stadthalle. Darüber hinaus beteiligen sich die Mitglieder des Jugendrates auch an der Aktion „Regenbogensteine“. Sie bemalen Steine mit Regenbogenfarben und legen diese bis zum 17. Mai im Stadtgebiet aus. Gladbeckerinnen und Gladbecker, die einen Stein finden, können ein Foto davon auf den Social-Media-Kanälen unter den Hashtags #aktionregenbogenstein und #gladbeckistlaut posten. Außerdem unterstützt der Jugendrat die Initiative „Gladbeck ist laut“ bei der Verteilung von Informationsmaterialien der Initiative „Klischeefrei“ in den Kitas und Schulen. Dabei geht es um eine Berufswahl ohne Rollenklischees.

Es gibt auch eine Onlineveranstaltung zum Thema „LGBTQ in 90 Minuten“

Dank der Kooperation von „Gladbeck ist laut“ mit dem Projekt „Schlau Gladbeck“ gibt es außerdem am Montag, 17. Mai, um 19 Uhr eine Online-Veranstaltung mit Informationen zum Thema „LGBTQ in 90 Minuten“. Den Link zur Veranstaltung erhalten Interessierte nach der Anmeldung per E-Mail an lgbtq@gladbeck-istlaut.de.

