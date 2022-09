Tag der Zahngesundheit: Kinder stehen diesmal im Mittelpunkt

Am diesjährigen Tag der Zahngesundheit stehen Kinder im Mittelpunkt. In Gladbeck gibt’s auf den Platz vor dem Rathaus Informationen.

Gladbeck. „Gesund beginnt im Mund – in Kita und Schule“ heißt es am Tag der Zahngesundheit. In Gladbeck gibt’s am 24. September vor dem Rathaus Infos.

„Gesund beginnt im Mund – in Kita und Schule“ – so lautet das Motto am 25. September zum Tag der Zahngesundheit. Ziel des Aktionstages ist es, möglichst viele Menschen über das Thema zu informieren und so Zahn-, Mund- und Kiefererkrankungen zu verhindern. In Gladbeck geschieht dies einen Tag zuvor, am 24. September, von 10 bis 14 Uhr, auf dem Willy-Brandt-Platz.

Lesen Sie auch:

Der Präsident der Zahnärztekammer, Jost Rieckesmann, zeigt sich erfreut darüber, dass die Kleinsten an diesem Aktionstag diesmal die Hauptrolle spielen: „Die Vorsorgemaßnahmen in Kitas und Schulen sind durch die Corona-Pandemie in den vergangenen zwei Jahren leider zu kurz gekommen oder konnten gar nicht umgesetzt werden. Die Themen zahngesunde Ernährung, Zähneputzen und die Empfehlung zu regelmäßigen Kontrollbesuchen müssen wieder auf die Agenda, auch in den Kitas und Schulen.“

+++ Folgen Sie der WAZ Gladbeck auch auf Facebook+++

Der Tag der Zahngesundheit, den es seit 1991 gibt, stellt jedes Jahr eine andere Zielgruppe in den Fokus. Neben Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen können das auch Menschen sein, die eine Behinderung haben, pflegebedürftig sind oder zu einer sozioökonomischen Risikogruppe gehören. Die Veranstalter geben Besuchern viele Tipps für den Alltag, damit sie eigenverantwortlich für eine gute Mundgesundheit sorgen können.

Weitere Berichte und Meldungen aus Gladbeck lesen Sie hier.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gladbeck