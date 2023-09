Einblicke in den Ort des Gebets: Die Gladbecker DITIB-Moschee lädt wieder zu Tag der offenen Tür, hier ein Foto aus dem Jahr 2022.

Islam Tag der offenen Moschee in Gladbeck: Das wird geboten

Die Gladbecker Moschee öffnet ihre Türen für alle, die mehr über den Islam lernen wollen. Jugendliche zeigen eine besondere Kunstform.

Am Dienstag, 3. Oktober, lädt die DITIB-Türkisch-Islamische Gemeinde Gladbeck wieder zum alljährlichen Tag der offenen Moscheen. In diesem Jahr steht die bundesweite Aktion unter dem Motto „Das Gebet besinnt, belebt, verbindet.“ Im Rahmen von Moscheeführung haben Besucher die Möglichkeit, die Moschee an der Wielandstraße 17 zu besichtigen und Fragen rund um den Islam zu stellen.

Die Moscheeführungen werden ab 12 Uhr jede Stunde bis 16 Uhr durch speziell ausgebildete ehrenamtliche Gemeindemitglieder durchgeführt. Neben den traditionellen Spezialitäten der türkischen Küche wird die Jugendabteilung der Moschee die sogenannte Ebru-Kunst sowie andere Highlights vorstellen. Ebru ist die Kunst des Marmorierens, des Malens auf dem Wasser. Hierbei werden in Gefäßen verschiedene Farbmischungen auf Leimwasser aufgetragen und mit Spezialpinseln Ornamente, Kalligraphien, Blüten oder Muster verzogen.

