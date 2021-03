Supermarkt-Plan in Zweckel: CDU weist Grünen-Kritik zurück

Die Kritik der Grünen an der Überplanung und künftigen Neubebauung des Areals der ehemaligen Willy-Brandt-Hauptschule in Zweckel kommt für die CDU zu spät.

Gladbeck. Für die Christdemokraten in Gladbeck kommen die Grünen-Einwände am Bebauungsplan für einen Rewe-Markt zu spät. „Entscheidung fiel vor Jahren.“

Die CDU weist die Kritik der Grünen an der Vollendung des Bebauungsplans für das ehemalige Willy-Brandt-Schulgelände in Gladbeck-Zweckel und dem dort geplanten Supermarkt zurück. „Dass sich jetzt vier Jahre nach dem Verkauf Parteien gegen die geplante Bebauung mit einem Supermarkt und Wohnhäusern stellen, sieht der CDU-Ortsverband Zweckel kritisch“, schreibt dessen Vorsitzender und CDU-Ratsherr Christoph Wiechers in einer Stellungnahme.

„Dem Investor jetzt, vier Jahre nach Grundstückserwerb, Steine in den Weg zu legen und den Bebauungsplan abzulehnen, macht keinen Sinn“, schreibt Wiechers. Er weist darauf hin, dass die CDU-Fraktion im Sommer 2017 aus Protest an der entsprechenden Abstimmung im Wirtschaftsförderungsausschuss nicht teilgenommen und auch öffentlich die Informationspolitik der Stadt mit Bezug auf den Verkauf des Areals stark kritisiert hatte. „Natürlich hätten wir lieber die Schule und vor allem das Lehrschwimmbecken erhalten, aber da wurden ja bereits Tatsachen geschaffen“, so Wiechers weiter. Der CDU-Ratsherr erinnert in diesem Zusammenhang an die damalige Zusage der Stadt, allen Nutzern der Schule, der Sporthalle und des Lehrschwimmbeckens ein adäquates Ersatzangebot zu schaffen. „Wir hoffen, dass das auch so passiert ist.“

CDU wünscht sich einen Drogeriemarkt in Zweckel

Mit Blick auf den neuen REWE-Markt sah es die CDU, so Wiechers, schon 2017 als äußerst kritisch an, dass der Investor ausgerechnet einen weiteren Lebensmittelmarkt im Ortsteil bauen wolle, wo doch in der näheren Umgebung schon sämtliche Nahversorgervorhanden vertreten sind (EDEKA, Penny, Netto, Lidl, Aldi). „Warum aber, wenn hier schon ein Lebensmittelmarkt entsteht, dieser nicht wie andernorts mit einem Drogeriemarkt gebaut wird, erschließt sich uns nicht“, so die stellvertretende CDU-Ortsverbandsvorsitzende Dr. Andrea Niewerth. Daher habe die CDU Zweckel nunmehr selbst zwei große Drogerieketten angeschrieben und nachgefragt, ob es für sie nicht lohnenswert wäre, eine Filiale im Ortsteil Zweckel zu eröffnen.

„Eine Drogeriekette hat sich bei uns gemeldet und mitgeteilt, dass sie tatsächlich Interesse am Standort Zweckel habe und nach einer Möglichkeit suche, hier mit einer Filiale ansässig zu werden“, so Wiechers. „Denn nach der Schlecker-Pleite 2012 wünschen sich viele Zweckeler wieder einen Drogeriefachmarkt in ihrem Ortsteil.“