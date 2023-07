Suche: Unbekannter soll Gladbeckerin sexuell belästigt haben

Gladbeck. Ein bislang Unbekannter soll eine Gladbeckerin (29) sexuell belästigt haben. Die Polizei fahndet nach dem Mann. Wer erkennt ihn auf dem Foto?

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Die Ermittler suchen nach einem Mann, der eine Frau in Gladbeck sexuell belästigt haben soll. Die Tat ereignete sich am 14. Januar diesen Jahres. Wer erkennt den Mann auf dem Fahndungsfoto und kann Hinweise geben?

Wer erkennt diesen Mann und kann der Polizei Hinweise geben? Foto: Polizei Recklinghausen

„Am 14. Januar 2023 kam der bislang noch Unbekannte einer 29-jährigen Gladbeckerin auf der Friedrich-Ebert-Straße etwas zu nah“, so die Polizei. Laut Bericht sprach der Mann die Frau gegen 5 Uhr an und fasste ihr mehrfach an den Arm und die Hüfte. Dabei versuchte er sie auch zu küssen. Der Vorfall ereignete sich etwa in Höhe der Friedrichstraße.

Der Mann wird wie folgt beschrieben: etwa 1,75 Meter Größe, scheinbares Alter 20 bis 25 Jahre. Er hatte dunkelblonde Haare.

Hinweise zu dem Mann nimmt die Kripo unter der Telefonnummer 0800/2 36 11 11 entgegen.

