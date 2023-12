Sturmtief Zoltan hat auch in Gladbeck seine Spuren hinterlassen.

Unwetter Sturmtief „Zoltan“ wütet in Gladbeck: Baum stürzt auf Kirche

Gladbeck Wie im gesamten Ruhrgebiet hat das Sturmtief „Zoltan“ auch in Gladbeck seine Spuren hinterlassen. Die Feuerwehr beseitige umgestürzte Bäume.

Am Donnerstag, 21. Dezember, kam es wegen des Sturmtiefs „Zoltan“ ab mittags zu einigen Feuerwehreinsätzen im Gladbecker Stadtgebiet. Stadtweit räumten die Einsatzkräfte umgestürzte Bäume und lose Äste. Im Süden der Stadt sind zudem Keller mit Wasser vollgelaufen. In Rentfort ist ein Baum auf die ehemalige evangelische Martin-Luther-Kirche an der Josefstraße gestürzt. Bis 19 Uhr wurden von der Feuerwehr Gladbeck 10 Einsätze abgearbeitet.

