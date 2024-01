Sturmtief zieht über Gladbeck: Das sagt die Feuerwehr

Bislang gab es in Gladbeck einen Einsatz der Feuerwehr, der mit dem Sturmtief zusammenhängt (Symbolbild).

Gladbeck Mit Böen bis zu 70 km/h fegt ein Sturm über NRW hinweg. Warnung gilt bis zum Nachmittag. Bislang bescherte das Wetter der Wehr diesen Einsatz.

Ein Sturmtief fegt aktuell über NRW hinweg. Der Deutscher Wetterdienst warnt vor teilweise kräftigen Böen. Seit dem frühen Morgen pustet der Wind auch in Gladbeck immer wieder sehr kräftig. Die Warnung gilt noch bis zum Nachmittag. Zum Glück: Der Feuerwehr hat das Wetter bislang noch nicht allzu viel Arbeit bereitet.

Einsatz an der Konrad-Adenauer-Allee

Um kurz nach 8 Uhr gab es einen sturmbedingten Einsatz in der Stadt. An der Konrad-Adenauer-Allee in Höhe vom Heisenberg-Gymnasium war ein großer Ast auf dem Gehweg gelandet. Verletzt wurde aber niemand, auch kam es nicht zu Sachbeschädigungen. Die Einsatzkräfte räumten das Hindernis aus dem Weg.

Nach dem Wintereinbruch der vergangenen Tage nun das: Einige Stunden, so der Wetterdienst, wird das unbeständige, warme und stürmische Wetter noch andauern. Dann soll sich die Lage beruhigen. Zur Information: Eine Warnung vor kräftigem Wind gibt der Deutsche Wetterdienst aus, wenn in Verbindung mit einem Sturmtief Böen ab 65 km/h auftreten können. Aktuell angesagt sind für die Region Böen zwischen 70 und 85 km/h.

Bestehen bleibt auch der Rat vom Zentralen Betriebshof Gladbeck (ZBG), bei diesem Wetter auf Spaziergänge und Gassirunden mit dem Hund in den Wäldern zu verzichten. Viele Bäume, hatte ein Experte vom ZBG bereits vor kurzem gewarnt, seien durch den starken und anhaltenden Regen der vergangenen Wochen nicht mehr sehr standfest, könnten also umkippen. Komme dann auch noch starker Wind hinzu, könne es problematisch werden.

