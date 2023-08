Sturmeinsatz: Zehn-Meter-Linde stürzt auf Kreisverkehr

Die Feuerwehr Gladbeck rückte am 3. August zu zwei Sturmeinsätzen aus.

Gladbeck. Zweimal rückte die Feuerwehr am Donnerstag in den frühen Morgenstunden zu Sturmeinsätzen aus. An der Schützenstraße war eine Linde umgestürzt.

Die Feuerwehr Gladbeck rückte am Donnerstag (3. August) in den frühen Morgenstunden zu zwei Sturmeinsätzen aus. Einsatzorte waren die Stadtmitte und Schultendorf.

Die Einsatzkräfte erhielten gegen 3.15 Uhr die Meldung: Linde an der Schützenstraße im Kreisverkehr umgestürzt. Die Wehrleute zersägten den Zehn-Meter-Baum, der die Fahrbahn blockierte, und legten die Holzteile auf eine benachbarte Grünfläche.

Einsatzort zwei war gegen 6 Uhr in der Früh die Straße „Gonheide“ in Schultendorf. Dort war ein Ast abgebrochen und auf zwei Autos gefallen. „Der Einsatz dauerte keine 30 Minuten“, so ein Vertreter der Feuerwehr Gladbeck.

