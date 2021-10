Sturm Ignatz Sturm Ignatz: Baum stürzt in Gladbeck auf ein Auto

Gladbeck. Sturm Ignatz baut sich auf. Die Feuerwehr Gladbeck rückt zu Einsätzen aus. Ein Baum begrub ein Auto unter sich. Warnung gilt bis 18 Uhr.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte gewarnt: Sturm Ignatz ist im Anmarsch und fegt am Donnerstag übers Land. In Gladbeck stürzte morgens ein Baum auf ein Auto, berichtet die Feuerwehr.

Der Vorfall ereignete sich um kurz nach 9 Uhr an der Friedenstraße. Zu dieser Zeit rückten Wehrleute auch zu Sturmeinsätzen an die Hege-, Elfrieden- und Goethe-/Schützenstraße aus. Nach Angaben der Feuerwehr ist die Lage bisher verhältnismäßig ruhig: „Ab und zu ruft ein Bürger an und meldet einen herabgefallenen Ast.“

Doch die Situation könnte sich im Laufe des Tages zuspitzen, wenn Sturm „Ignatz“ über NRW fegt. Die Deutsche Bahn meldet am Donnerstagmorgen Störungen im gesamten Land, weil Bäume auf Schienen oder Oberleitungen gestürzt sind. Manche Züge werden umgeleitet. Die DB weist darauf hin: „Es kann zu Verspätungen und Zugausfällen kommen.“

Meteorologen sagen für Donnerstag orkanartige Böen voraus, selbst Tornados seien möglich. Die Warnung des DWD gilt bis 18 Uhr. Wer nicht unbedingt vor die Tür gehen muss, sollte zuhause bleiben. Gegenstände wie Balkonkästen, die durch die Luft fliegen und jemanden treffen könnten, sollten gesichert werden.

