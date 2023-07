Stromausfall: Sparkasse Gladbeck muss Angebot einschränken

Wegen eines Stromausfalls ist das Angebot der Sparkasse in Gladbeck am Mittwoch (5. Juli) eingeschränkt.

Gladbeck. Wegen eines Stromausfalls kann die Gladbecker Sparkasse nur einen Teil des gewohnten Services anbieten. Die Dauer des Ausfalls ist noch unklar.

Die Hauptgeschäftsstelle der Sparkasse in Gladbeck an der Friedrich-Ebert-Straße ist am Mittwochmittag (5. Juli) wegen eines Stromausfalls nur begrenzt einsatzfähig. Das bestätigt Sparkassensprecher Mathias Bludau auf Anfrage. Dank eines Notstromaggregats sind einige Automaten in der Halle einsatzbereit, allerdings ist zur Zeit beispielsweise der Zutritt zum Tresor nicht möglich. Die meisten Mitarbeiter seien zur Arbeit ins Homeoffice geschickt worden. Wie lange die Stromversorgung noch unterbrochen ist, steht am Mittwochmittag noch nicht fest.

