Streik: Linien-Busse der Vestischen fahren wieder nicht

Gladbeck. Am Donnerstag, 8. Oktober, wird wieder bei der Vestischen gestreikt. Alle Busse bleiben im Depot. Die Leitstelle kann auch nicht besetzt werden.

Alle Gladbecker, die etwa mit Linienbussen zur Arbeit oder Schulen fahren, müssen sich am Donnerstag auf ein anderes Beförderungsmittel umstellen. Die Vestische teilt mit, dass für den 8. Oktober ein Warnstreik angekündigt ist, und so die Linienbusse erneut in den Depots stehen bleiben müssen.

Im Rahmen der laufenden Tarifauseinandersetzungen im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) haben die Gewerkschaften zu erneuten Warnstreiks in Nordrhein-Westfalen aufgerufen, um den Druck auf die Arbeitgeber zu erhöhen. Da wie schon am Dienstag in der vergangenen Woche unter anderem auch die Leitstelle der Vestischen bestreikt wird, kann das Nahverkehrsunternehmen keinen sicheren Linienverkehr gewährleisten. Der gesamte Nahverkehrsbetrieb wird so für 24 Stunden stillgelegt. Das gilt auch für Bedarfsverkehre wie AnrufSammelTaxis und TaxiBusse. Mit sämtlichen Fahrten entfallen sowohl die Mobilitätsgarantie, als auch das Pünktlichkeitsversprechen. Die KundenCenter bleiben ebenfalls geschlossen.

Ab Betriebsbeginn am Freitag, 9. Oktober, werden alle Busse wieder planmäßig fahren und die KundenCenter ihren gewohnten Service anbieten. Gegenstand des Tarifkonflikts mit bundesweit ungefähr 130 ÖPNV-Unternehmen sind neben den Tarifsteigerungen umfangreiche Forderungen zu den jetzigen Arbeitsbedingungen für rund 87.000 Beschäftigte.