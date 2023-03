Streik am 16. März: Gladbeck gleich mehrfach betroffen

Gladbeck. Müllabfuhr, Stadtverwaltung, Straßenverkehrsamt – der Streik am 16. März trifft Gladbeck. Ein Amt bleibt gleich komplett geschlossen.

Der neuerliche Streik im öffentlichen Dienst am Donnerstag, 16. März, trifft auch Gladbeck. So wird der Zentrale Betriebshof Gladbeck (ZBG) bestreikt, das hat vor allem Auswirkungen auf die Müllabfuhr. Im Bezirk 4 werden die Papiertonnen nicht geleert, es gibt keinen Ersatz für den Ausfall. Die Restmülltonnen sollen abgeholt werden, sollten sie nicht geleert werden, bittet der ZBG darum, sie an der Straße stehen zu lassen.

Der Wertstoffhof bleibt am Streiktag geschlossen, Sperrmüll wird nicht abgeholt. Ausweichtermin soll der 20. März sein, sofern der ZBG vorher nichts anderes bekanntgibt. Die Vogelinsel ist am 16. März ebenfalls geschlossen. Die Stadtverwaltung schließt sich dem Streik ebenfalls an. Services für Bürger könnten so ausfallen.

Führerscheinstelle bleibt geschlossen

Betroffen ist außerdem die Kreisverwaltung. Weil Mitarbeiter nicht verpflichtet sind, ihre Teilnahme am Streik anzukündigen, kann es am 16. März auch kurzfristig dazu kommen, dass Angebote und Dienste ausfallen. Gleich ganz geschlossen bleibt das Führerscheinbüro des Straßenverkehrsamts in Marl. Bürger mit Terminen am Streiktag werden gebeten, einen neuen Termin zu vereinbaren.

