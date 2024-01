Street Food & Music: Food Trucks halten wieder in Gladbeck

Gladbeck Mit dem Street Food & Music-Festival startet Gladbeck in die Open-Air-Saison. Vorm Rathaus gibt‘s wieder Gegrilltes, Süßes, Cocktails und Musik.

Lust auf Burritos, Burger, Flammkuchen und mehr? Das „Street Food & Music“-Festival macht auch in diesem Frühjahr wieder in Gladbeck Station. Vom 19. bis zum 21. April soll der Willy-Brandt-Platz erneut zum Hotspot für Food-Fans und Musikliebhaber werden, so der Veranstalter. Das erwartet die Gladbecker.

20 Food Trucks werden in Gladbeck erwartet

20 Food Trucks werden an diesem Wochenende vorm Rathaus parken. „Wir haben die besten Food-Trucks aus der Region und darüber hinaus eingeladen, um sicherzustellen, dass unsere Besucher eine unvergessliche kulinarische Erfahrung genießen können“, verspricht Festivalorganisator Cedric Ostermann. Süßes darf dabei neben dem deftigen Angebot natürlich auch nicht fehlen, genausso wenig wie Bier, Wein, Cocktails sowie Drinks ohne Alkohol.

Dazu gibt‘s selbstverständlich auch wieder Musik an allen Tagen. Verschiedene Bands werden auf der Bühne stehen, DJ sind ebenfalls am Start in Gladbeck. „Musik verbindet Menschen und schafft eine einzigartige Atmosphäre“, so das Veranstalter-Team, das sich eine super Stimmung auf dem Gladbecker Festivalgelände vorm Rathaus wünscht.

Der Eintritt zum Street Food & Music-Festival ist frei

Wie immer wird der Eintritt bei der Open-Air-Veranstaltung frei sein. Welche Foodtrucks sich im April Richtung Gladbeck bewegen werden, ist noch nicht bekannt. Die Info wird nachgeliefert. Lokale Partner und Unternehmen, die sich am Festival beteiligen möchten, können sich noch bei den Organisatoren melden unter kontakt@just-festivals.de.

