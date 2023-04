„Street Food Festival“ in Gladbeck: Welche Stände dabei sind

Gladbeck. Das „Street Food & Music Festival“ kommt 2023 wieder nach Gladbeck. Wann es in der Innenstadt Station macht und was es Besuchern bietet.

Wenn jede Menge Imbisswagen auf dem Willy-Brandt-Platz stehen, es nach Tacos, Burgern und Süßigkeiten duftet und sich handgemachte Musik von einer Bühne aus breitmacht, wissen die Gladbecker: Das „Street Food & Music Festival“ ist wieder in der Stadt. In diesem Jahr kommt es vom 21. bis 23. April (Freitag bis Sonntag) ins Gladbecker Stadtzentrum.

Die Gaumen und Nasen der Besucher können sich auf frisch zubereitetes Essen von 19 verschiedenen Imbisswagen freuen. Wer sich gerne durchprobiert und oft spontan entscheidet, worauf er oder sie Lust hat, kann beruhigt sein: Die Auswahl ist groß. An den Ständen gibt es Deftiges wie Burritos, Spanferkel, Spareribs und veganen Döner, aber auch Süßes wie Crêpes, Eis und Poffertjes.

„Street Food & Music Festival“: Diese Trucks sind in Gladbeck dabei

Bier, Wein und Gin, dazu Cocktails wie „Sex on the Beach“, „Caipirinha“ und „Red Mojito“ – auch an abwechslungsreichen Getränke dürfte es beim Festival nicht mangeln. Denn Veranstaltungsleiter Alexander Binevitch ist überzeugt: „Zu jedem Gericht muss es einen passenden Drink geben.“

Dieser Redaktion liegt die vorläufige Liste aller Stände vor. Demnach werden beim Festival folgende Trucks auf dem Platz vor dem Rathaus stehen:

„Chang Tong“: asiatische Gerichte

„Espressini“: Churros, eine Art Spritzkuchen mit verschiedenen Saucen oder Cremes

„My Poffertjes“: niederländische Mini-Pfannkuchen mit verschiedenen Toppings

„Waffle Moments Trailer“: Bubble Waffles, also fluffige Eierwaffeln mit verschiedenen Toppings

„Meatfreaks“: Sandwiches mit „Philly Cheesesteak“, also Steak-Stücken mit Käse

„Hogar Streetfood“: Burritos, Tacos und Nachos

Eiscafé „il Cremino“: Eis aus eigener Herstellung

„Mahmoud Nabu“: Crêpes, Pizza und Flammkuchen

„El Malevo“: argentinische Empanadas, also Teigtaschen mit verschiedenen Füllungen

„Black Unique“: Pasta, Burger und Pommes

„Saporeaty“: Spanferkel

„Langosbäckerei“: Ungarische Spezialitäten

„Skydogs“: Hotdogs

„Aswi Dhep“: Indische Gerichte

„Canadische Poutine“: Pommes mit verschiedenen Toppings und Saucen

„Veggie Foods“: verschiedene vegane Gerichte wie Wraps, Döner und Salate

„Mama Joes Kitchen“: Ghanaische Spezialitäten

„United Flames Smoker“: verschiedene Fleisch-Gerichte wie Spareribs, Pulled Pork, Roastbeef und Hähnchen

„The Flying Coffee“: Kaffeespezialitäten

Musik auf der Bühne: So sieht das Programm aus

Wie der Name schon verrät, sollen neben den Foodtrucks auch die musikalischen Darbietungen auf der Bühne viele Besucher anziehen. So sollen am Freitagabend (21. April, ab 18 Uhr) drei Bands oder Solokünstler in einem „Battle of the Bands“ gegeneinander antreten.

++ Folgen Sie der WAZ Gladbeck auch auf Facebook! ++

Am Samstag (22. April) spielt der Künstler „Cesare Acoustic“ ab 15 Uhr Folk-, Pop- und Rock-Musik, ab 18 Uhr folgen die jungen Rock- und Pop-Musiker der Band „ReBoot“. Der Singer und Songwriter André George unterhält das Publikum am Sonntag (23. April) ab 14 Uhr.

Das Festival auf dem Willy-Brandt-Platz ist am Freitag ab 13 Uhr geöffnet, am Samstag und Sonntag jeweils ab 12 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Täglich wissen, was in Gladbeck passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gladbeck-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gladbeck