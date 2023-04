Streckensperrung: S9-Fahrgäste müssen in Bus umsteigen

Die Bahnstrecke zwischen Bottrop und Recklinghausen bzw. Haltern am See ist gesperrt, deshalb werden auch in Gladbeck Busse eingesetzt,

Gladbeck. Gladbecker die die S-Bahnline 9 nutzen, müssen sich auf Unannehmlichkeiten einrichten. Wegen Bauarbeiten fahren nur Ersatzbusse.

Fahrgäste, die die S9 nutzen wollen, müssen sich in den kommenden Wochen auf Unannehmlichkeiten einstellen. Wegen Streckensperrungen sind ab Freitagabend (14. April) Ersatzbusse zwischen Bottrop und Recklinghausen beziehungsweise Haltern im Einsatz. Ab 20.30 Uhr fahren die Busse. Die Bahn kündigt an, dass die Sperrung bis zum 25. Mai andauert.

Fahrtzeiten verschieben sich um bis zu 68 Minuten

Der Grund dafür seien Bahnsteig-, Brücken- und Weichenarbeiten, heißt es auf der Internetseite der Bahn. Auch am neuen Haltepunkt Herten-Westerholt stehen Arbeiten an. Was das für die Fahrgäste bedeutet? Die Bahn drückt es so aus: „Zahlreiche S-Bahnen dieser Linie werden zwischen Haltern am See bzw. Recklinghausen Hbf und Bottrop Hbf durch Busse ersetzt.“

Gleichzeitig weist die Bahn darauf hin, dass sich die Fahrzeiten um bis zu 68 Minuten verschieben. Außerdem sollten Fahrgäste die unterschiedlichen Verkehrstageregelungen bei den einzelnen S-Bahnen beachten. Zudem lägen die Haltestellen für die Ersatzbusse nicht immer direkt an den jeweiligen Bahnhöfen. In Gladbeck steuert die S9 den Haltepunkt Gladbeck-West an.

Die geänderten Fahrpläne hängen an den Bahnsteigen aus und sind im Online-Auskunftssystem abrufbar. Zusätzlich findet man sie unter bauinfos.deutschebahn.com/nrw.

