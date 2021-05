Streaming-Konzert: Junge Musiker freuen sich über Spenden

Auch die Band der Musikschule Pianissimo stand beim ersten Gladbecker Streaming-Konzert auf der Bühne in der Stadthalle.

Gladbeck. Beim Streaming-Konzert in der Corona-Pandemie ist in Gladbeck eine tolle Spendensumme zusammen gekommen. Darüber können sich die Musiker freuen.

Beim ersten coronabedingten Streaming-Konzert in der Stadthalle von Gladbeck ist eine stolze Spendensumme für die jungen Künstlerinnen und Künstler zusammengekommen. Singer und Songwriter Florian Nienerza, Mitglieder der Musikschule Pianissimo und die Band „Take 5“ sind an diesem Abend unter dem Titel „Wir waren nie weg“ aufgetreten.

Die IGBCE Ortsgruppe Gladbeck hat ebenfalls einen Spendenaufruf gestartet

Gladbeckerinnen und Gladbecker, die das Konzert schauten, konnten die Auftritte mit Spenden honorieren. So kam insgesamt ein Beitrag von 3000 Euro zusammen. Die IGBCE Ortsgruppe Gladbeck-Mitte startete ebenfalls einen Spendenaufruf in der Gruppe und sammelte noch einmal 1050 Euro. „Ende März haben wir den Versuch gewagt, ein Lebenszeichen mit einem Konzert via Live-Stream aus der Mathias-Jakobs-Stadthalle zu senden. Und ich kann sagen: Das war ein Erfolg“, zog Bürgermeisterin Bettina Weist jetzt Bilanz.

Die Spendenübergabe mit Initiator Robert Ernst, Cornelia Ester (IGBCE), Bürgermeisterin Bettina Weist und den jungen Künstlern.n Foto: Stadt Gladbeck

Die sinkenden Inzidenzwerte gäben nun zudem Grund zur Hoffnung, dass bald wieder Auftritte vor zumindest kleinem Publikum möglich sein könnten. Das Streaming-Konzert war ein erster Schritt nach einer langen Zeit, in der die Kultur- und Veranstaltungsbranche ruhte. Übertragen wurde das zweistündige Konzert auf den Kanälen Youtube und klanghelden tv und auf den städtischen Facebook-Seiten. Über 6.000 Aufrufe kamen in den Sozialen Medien zusammen, mehrere hundert Menschen schauten live zu. Die Idee zum Streaming-Konzert hatte der Gladbecker Ratsherr Robert Ernst. Bettina Weist versprach sofort Unterstützung.

Nun also die Übergabe der Spenden: Die Bürgermeisterin übergab das Geld jetzt gemeinsam mit Initiator Robert Ernst und Cornelia Ester vom IGBCE Ortsverband Gladbeck-Mitte an die jungen Künstler.

