Straßenreinigung: ZBG stellt Laubsammlung in Gladbeck ein

Gladbeck. Die meisten Blätter sind von den Bäumen gefallen. Der ZBG beendet deshalb in Gladbeck die Laubsammlung - und hat eine Bitte an die Gladbecker.

Der Blick in die Kronen der Bäume entlang der Straßen, in den Parks und Grünanlagen in Gladbeck zeigt ganz deutlich: Die meistern Blätter sind ab. Das Team vom Zentralen Betriebshof in Gladbeck (ZBG) beendet deshalb in den nächsten Tagen die Straßenlaub-Sammlung. Dann können sich die Mitarbeiter voll und ganz auf die Wintereinsätze konzentrieren. Aktuell, so der ZBG, werden gerade schon die städtischen Laubtonnen nach und nach wieder eingesammelt.

Darauf weist der ZBG auch noch hin: Die Erfahrung habe gezeigt, dass die von den Anwohnern privat an den Straßen aufgestellten Sammelkörbe fürs Laub oft zur Müllablagerung missbraucht werden. Zudem würden die Körbe auf Dauer Bäume und Bepflanzung an den Baumscheiben beschädigt. Der ZBG bittet daher die Anwohner, die Körbe nun kurzfristig wieder zu entfernen.

Sollte vereinzelt noch Laub anfallen, bestehe die Möglichkeit, dies gebührenfrei am Wertstoffhof des ZBG an der Wilhelmstraße 61 abzugeben. Dabei muss das Laub in Säcken oder anderen Gefäßen angeliefert werden.

>> Bei weiteren Fragen können sich die Gladbecker an den ZBG unter 02043/99 2799 oder unter zbg@zb-gladbeck.de wenden.

