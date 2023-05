Erstkommunion in Gladbeck Stolze Kommunionkinder in der Gemeinde Heilig Kreuz

Gladbeck. Als erste Gladbecker in diesem Jahr haben Kinder der Gemeinde Heilig Kreuz ihre erste Heilige Kommunion empfangen. Das sind die weiteren Termine.

Was für ein aufregender Tag für die Mädchen und Jungen in der Gemeinde Heilig Kreuz in Butendorf! Sie haben ihre Erstkommunion empfangen. Für rund 20 Mädchen und Jungen samt Eltern, Geschwistern, weiteren Verwandten und Freunden war dies ein Grund zum Feiern.

Lesen Sie auch:

Insgesamt gehen in diesem Jahr in Gladbeck mehr als 150 Kinder zur Erstkommunion. Die weiteren Termine sind: Herz Jesu Zweckel (10 Uhr) und St. Marien Brauck (11 Uhr) am 14. Mai mit jeweils um die 20 Kommunionkindern, St. Josef Rentfort (11 Uhr) und St. Lamberti in der Stadtmitte (11 Uhr, knapp 40 Mädchen und Jungen) am 18. Mai. Für den 20. Mai steht ab 11 Uhr eine weitere Erstkommunion in St. Josef im Terminkalender. An diesem Kirchstandort sind bei beiden Festgottesdiensten insgesamt mehr als 40 junge Katholiken die Hauptakteure.

+++ Folgen Sie der WAZ Gladbeck auch auf Facebook+++

Den Abschluss bildet am 4. Juni eine Familienvorbereitung zur Erstkommunion auf dem Areal der einstigen Johanneskirche, die mittlerweile abgerissen ist. Zwölf Kinder freuen sich jetzt schon ganz besonders auf diesen Tag.

Weitere Berichte und Meldungen aus Gladbeck lesen Sie hier.

Täglich wissen, was in Gladbeck passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gladbeck-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gladbeck