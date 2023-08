Störung im übergeordneten Netz: Stromausfall in Gladbeck

In Gladbeck ist am Dienstagmittag der Strom ausgefallen.

Gladbeck. In einigen Stadtteilen und Teilen der Innenstadt ist am Dienstagmittag der Strom ausgefallen. Woran es lag und wann der Strom wieder da war.

Eine Störung im übergeordneten 10-KV-Netz hat am Dienstagmittag einen Stromausfall in einigen Gladbecker Stadtteilen verursacht. Um 11.38 Uhr, so Ele-Sprecher Peter Efing, sei in der Umspannstation Moltke auf dem ehemaligen Zechengelände ein Trafo ausgefallen. Als Folge davon gingen in Brauck, Butendorf und Teilen der Innenstadt die Lichter aus.

Allerdings, so Efing, habe der Kollege in der Netzleitstelle „schnell und gut“ reagiert. Er habe entsprechend umgeschaltet, so dass kurz darauf der Strom schon wieder da war. Laut Ele habe der Ausfall lediglich zwei Minuten und 19 Sekunden gedauert.

