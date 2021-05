Stiller Korso zum Gedenken an verunglückte Radler

Zum ersten Mal startet am 19. Mai ein „Ride of Silence“ zum Gedenken an verunglückte Radfahrer in Gladbeck (Symbolbild).

Gladbeck. Zum ersten Mal wird in Gladbeck ein „Ride of Silence“ veranstaltet. Ein Stiller Fahrrad-Korso zum Gedenken an verunglückte Radfahrer.

In Gladbeck startet am Mittwoch, 19. Mai, ein ganz besonderer Fahrrad-Korso: Eine Beteiligung an der jährlichen internationalen Fahrraddemo „Ride of Silence“, die der auf öffentlichen Straßen getöteten und verletzten Radfahrerinnen und Radfahrern gedenkt.

Treffpunkt für alle interessierten Teilnehmer der öffentlichen Veranstaltung ist um 19 Uhr der Rathausvorplatz in der Stadtmitte. Von hier startet die Tour, bei der schweigend geradelt wird. Um zudem ein besonderes optisches Zeichen zu setzen, werden die Teilnehmer gebeten sich möglichst komplett weiß zu bekleiden.

Die Tour weist auf fahrradunfreundliche Straßen in Gladbeck hin

In Gladbeck wird der „Ride of Silence“ erstmalig organisiert. Die etwa 17 Kilometer lange Tour führt durch fahrradunfreundliche Straßen Gladbecks, um auf Gefahrenpunkte hinzuweisen und Verbesserungen einzufordern. Die Corona Schutz Maßnahmen sind einzuhalten.

