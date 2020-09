Stichwahl: Verdi lädt zum Talk mit Weist und Drosdzol ein

Gladbeck. Zwei Bürgermeisterkandidaten müssen in Gladbeck in die Stichwahl. Verdi lädt Bettina Weist (SPD) und Dietmar Drosdzol (CDU) zuvor zum Talk ein.

Wer hat die besseren Argumente? Welches Programm für Gladbeck überzeugt? Die Gewerkschaft Verdi hat die beiden Bürgermeisterkandidaten, die am 27. September in der Stichwahl gegeneinander antreten, zu einem moderierten Dialog eingeladen. Bettina Weist (SPD) und Dietmar Drosdzol (CDU) werden sich am Dienstag, 22. September, um 16.30 Uhr in der Mathias-Jakobs-Stadthalle den Fragen stellen. Die Veranstaltung soll circa eine Stunde dauern.

CDU Bürgermeisterkandidat Dietmar Drosdzol kam im ersten Wahlgang auf 23,48 Prozentpunkte. Foto: Lutz von Staegmann / FUNKE Foto Services

Folgende Themen sollen in der Talkrunde angesprochen werden: Arbeit/Soziales, Klima/Umwelt/ÖPNV, Schule/Bildung, Sicherheit/Sauberkeit sowie die Finanzen. Die gesetzten Themenschwerpunkte sollen die „breite Stadtgesellschaft“ ansprechen. Die Veranstaltung wird um 16 Uhr beginnen und wird ca. eine Stunde dauern.

Live-Übertragung auf Facebook

Aufgrund der in der Corona-Pandemie geltenden Abstands- und Hygieneregeln ist die Teilnehmerzahl eingeschränkt, so die Gewerkschaft. Die Diskussion wird aber auch live auf der Facebookseite mittleresruhrgebiet.verdi übertragen und kann dort auch später noch abgerufen werden.

Wer in der Stadthalle dabei sind möchte wird gebeten, sich bei Bertram Polenz, stellv. ver.di-Bezirksvorsitzender und Personalratsvorsitzender der Stadtverwaltung, unter 02043/ 992 214 zu den üblichen Verwaltungszeiten anzumelden.

