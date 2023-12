Sternsinger in Gladbeck: Wann sie zu Ihnen nach Hause kommen

Bald sind die Sternsinger wieder in Gladbeck unterwegs. An welchen Tagen sie auch zu Ihnen nach Hause kommen.

Gladbeck Im Januar sind die Sternsinger unterwegs. Wir haben zusammengetragen, wann Kaspar, Melchior und Balthasar in Ihrem Stadtteil Hausbesuche machen.

Die Sternsinger kommen in die Stadt! Kaspar, Melchior und Balthasar kommen an drei Tagen im Januar zu den Katholiken in Gladbeck, singen, segnen das Haus und erbitten eine Spende. Wir haben zusammengetragen, wann die Heiligen Drei Könige auch zu Ihnen nach Hause kommen – und wann sie die Gottesdienste in den Kirchen begleiten.

St. Lamberti/Ellinghorst-Stadtmitte

Hier kommen die Drei Könige am Samstag, 6. Januar, bei den Katholiken vorbei. Zusätzlich stehen die Sternsinger zwischen 10 und 13 Uhr vor der Lambertikirche.

Christus König, Schultendorf

Durch Schultendorf ziehen Kaspar, Melchior und Balthasar ebenfalls am Samstag, 6. Januar.

St. Johannes, Gladbeck-Ost

Die Sternsinger kommen in Gladbeck-Ost an zwei Tagen: am Freitag, 5. und Samstag, 6. Januar.

Herz Jesu, Zweckel

Am Samstag, 6. und Sonntag, 7. Januar, sind die drei Könige in Zweckel unterwegs.

St. Josef, Rentfort

Am 5. und 6. Januar kommen die drei Weisen aus dem Morgenland in Rentfort zum Hausbesuch.

St. Franziskus, Rentfort-Nord

Am Samstag, 6. Januar, sind die Sternsinger in Rentfort-Nord unterwegs.

Heilig Kreuz, Butendorf

Butendorfer können sich am Freitag, 5. und Samstag, 6. Januar, auf Kaspar, Melchior und Balthasar freuen.

St. Marien, Brauck

In Brauck ziehen die drei Weisen aus dem Morgenland am 5. und 6. Januar um die Häuser.

Großes Sternsinger-Finale im Gladbecker Rathaus

Die Sternsinger werden, so zumindest der aktuelle Plan, auch die Gottesdienste am Wochenende des 6. und 7. Januars besuchen. Am Dienstag, 9. Januar schließlich endet die diesjährige Aktion mit einem Empfang bei Bürgermeisterin Bettina Weist um 16.30 Uhr – dann bekommt natürlich auch das Rathaus seinen wohlverdienten Segen.

