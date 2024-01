Sternsinger in Gladbeck: Kinder sammeln eine Riesensumme

Gladbeck 210 Kinder und Jugendliche beteiligten sich an der Sternsingeraktion in Gladbeck. Sie verteilten den Segen in den Häusern und sammelten Spenden.

210 Kinder und 130 erwachsene Begleiter waren als Sternsinger in Gladbeck unterwegs. Diese Zahl teilte jetzt die Pfarrei St. Lamberti mit. Die Kinder zogen durch die Straßen der Stadt und brachten den Segen in die Häuser. Dabei sammelten sie Geld für das Projekt „Kinder in Rio“. So kam eine stolze Summer zusammen. Es seien etwas mehr als 43.000 Euro, die die Kinder eingesammelt haben, so die Mitteilung der Pfarrei.

Übergeordnet hat das Bistum Essen das Motto „Gemeinsam für unsere Erde, in Amazonien und weltweit“ ausgerufen und den Fokus damit klar auf das Thema Nachhaltigkeit gelegt – vor allem mit Blick auf den größten Lungenflügel des Planeten, den Amazonas-Regenwald. Geld aus Gladbeck geht an das oben erwähnte Projekt für Straßenkinder.

Es sei auch weiterhin möglich, dafür zu spenden, wirbt die Pfarrei – entweder im Pfarrbüro oder direkt über das Konto der Propsteipfarrei St. Lamberti, DE64 4245 0040 0021 0056 57, mit dem Verwendungszweck Sternsinger.

