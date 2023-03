Stau auf der Beisenstraße: Saugwagen stand in Flammen

Auf der Beisenstraße in Gladbeck ist Donnerstag ein Saugwagen in Brand geraten.

Gladbeck. Ein Lkw-Brand auf der Beisenstraße rief die Feuerwehr auf den Plan. Für die Löscharbeiten musste die Straße in Höhe der A2 gesperrt werden.

Ein Lkw ist Donnerstagmittag in Gladbeck auf der Beisenstraße in Brand geraten. Die Feuerwehr wurde gegen 13.20 Uhr alarmiert.

Als die Wehr am Einsatzort in Höhe der A2 eintraf, stand das Fahrzeug bereits komplett in Flammen. Laut Wehr handelte es sich um einen Saugwagen eines Straßen- bzw. Kanalreinigungsunternehmens. Für die Löscharbeiten musste die Beisenstraße für rund 45 Minuten voll gesperrt werden, was zu erheblichen Verkehrsbehinderungen geführt hat, so die Wehr.

++ Folgen Sie der WAZ Gladbeck auch auf Facebook! ++

Der Einsatz dauerte ungefähr eine Stunde. Die Feuerwehr war mit fünf Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften im Einsatz. Nach Abschluss der Arbeiten kam die Polizei zum Einsatz, die nun die Brandursache ermitteln muss.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gladbeck