Gladbeck soll von neuer Fördereinteilung profitieren

Gladbeck. Bund und Land NRW investieren mehr Geld in die Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur. Gladbeck profitiert von einer Neueinstufung.

Die Kreisverwaltung in Recklinghausen setzt sich für eine bessere Einstufung der Städte ein, wenn es um Fördergelder geht. Bund und das Land NRW investieren im Förderzeitraum 2022 bis 2027 mehr Geld in die Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur. Gladbeck profitiert von einer Neueinstufung.

Waren zuletzt „nur“ sechs der zehn kreisangehörigen Städte als C-Fördergebiet eingestuft worden, sind es zukünftig acht. Für die bessere Einstufung hatte sich der Kreis Recklinghausen stark gemacht – für die Städte Gladbeck und Recklinghausen mit Erfolg. Lediglich Haltern am See und Oer-Erkenschwick bleiben im Kreis Recklinghausen D-Fördergebiete.

Fördermöglichkeiten sollen zusätzliche Anreize für Investitionen geben

Die Fördergebiete sind von Land und Bund in zwei Kategorien unterteilt: Die sogenannten C- und D-Fördergebiete. Wirtschaftsnahe Infrastrukturen können in beiden Kategorien gleichermaßen gefördert werden. Vorhaben der gewerblichen Wirtschaft erhalten aber in C-Fördergebieten in der Regel eine höhere Förderung als in D-Fördergebieten.

„Wir freuen uns über diese Fördermöglichkeiten, da darüber zusätzliche Anreize für Investitionen und die Schaffung neuer Arbeitsplätze im Kreis Recklinghausen gegeben werden“, sagt Uta Willim, Fachdienstleitung Wirtschaft in der Kreisverwaltung. Nun sei es an den Städten, Konzepte und Projekte zu entwickeln, mit denen die Förderung genutzt werden kann. „Wir stehen natürlich gerne unterstützend zur Seite“, erklärt Willim.

Hintergrund: Die Bund-Länder-Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ ist das zentrale Förderinstrument der regionalen Wirtschaftspolitik und ermöglicht sowohl die gezielte Förderung der Innovationskräfte der gewerblichen Wirtschaft als auch die Förderung wirtschaftsnaher Infrastrukturen, beispielsweise die Entwicklung von Wirtschaftsflächen, von Einrichtungen der beruflichen Bildung, Technologie- oder Gewerbezentren oder von touristischen Basisinfrastrukturen.

