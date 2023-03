Städte im Vest kämpfen gemeinsam gegen Blutkrebs

Gladbeck. Typisierungsaktionen in allen kreisangehörigen Städten. Damit wird hoffentlich auch ein Spender für den kranken Max (6) aus Gladbeck gefunden.

„Im Kampf gegen Blutkrebs halten wir Vest zusammen. Jetzt typisieren lassen!“ Das ist auf den Zetteln zu lesen, mit der Bürgermeisterin Bettina Weist aus Gladbeck und die Bürgermeister der übrigen Kreisstädte auf einer Fotocollage zur Beteiligung an der kreisweiten Aktion aufrufen. Leukämie ist die Krebsart, an der Kinder am häufigsten erkranken. Wie der kleine Max (6) aus Gladbeck, der dringend eine Stammzellenspende benötigt.

„Alle 27 Sekunden erhält jemand auf der Welt die Diagnose Blutkrebs“, heißt es auf der Homepage der Deutschen Knochenmarkspenderdatei, kurz DKMS. Die einzige Chance ist in vielen Fällen eine Stammzellspende. Doch den genetischen Zwilling zu finden, ist wie die Suche der Nadel im Heuhaufen. Um die Chance zu erhöhen, besteht die Möglichkeit, sich bei einer Knochenmarkspenderdatei wie der DKMS zu registrieren. Ganz einfach geht es bei Registrierungsaktionen, wie sie in den nächsten Wochen in allen zehn Städten angeboten werden.

Motto der Typisierungsaktion: Wir halten Vest zusammen!

Der kleine Max (6) aus Gladbeck kämpft tapfer gegen den Blutkrebs. Er benötigt dringend einen passenden Stammzellenspender. Foto: privat

„Wir halten VEST zusammen!“ ist das Motto der gemeinsamen Aktion des Kreises Recklinghausen mit allen zehn Städten, die am 31. März in Herten startet. Weiter geht es schon am 1. April in Castrop-Rauxel. Eine Übersicht aller Termine und Orte gibt es auf der Internetseite des Kreises (unter www.kreis-re.de/Inhalte/Kreishaus/stammzellspende/index.asp), in Gladbeck wird ein Termin im Mai geplant. An einem Freitag oder Samstag wird ein Bus, den die Vestische zur Verfügung stellt, an einem prominenten Platz in der Stadt stehen, an dem sich alle Interessierten registrieren lassen können. Das passiert über einen Datenbogen und eine Probenentnahme per Wangenabstrich.

Dankbar ist Landrat Klimpel für das erneute Engagement der Hilfsorganisationen - allen voran dem ASB Vest Recklinghausen, der den Bürgerinnen und Bürgern in neun von zehn Städten bei der Durchführung der Probenentnahme behilflich sein wird. Die Stadt Gladbeck hat für den kleinen Max bereits mehrere Aktionen mit dem Deutschen Roten Kreuz (DRK) Gladbeck umgesetzt und wird auch dieses Mal die bewährte Zusammenarbeit fortführen. Zudem unterstützt die Vestische, indem sie einen Bus sowie das Personal stellt, um den Aktionsbus auf die jeweiligen städtischen Plätze zu bringen.

Jeder gesunde Mensch im Alter zwischen 17 und 55 Jahren kann mitmachen

Wer kann Spender werden? Grundsätzlich kann sich jeder gesunde Mensch im Alter zwischen 17 und 55 Jahren als potenzieller Stammzellenspender registrieren. 17-Jährige dürfen zwar noch keine Stammzellen spenden, werden aber ab dem 18. Geburtstag bei der Suche nach Spendern berücksichtigt. Die Registrierung als Stammzellenspender bei der DKMS ist ausschließlich für Personen mit festem Wohnsitz in Deutschland möglich. Wer unter einer Erkrankung leidet, gelitten hat oder regelmäßig Medikamente einnehmen muss, kann eventuell dennoch Spender werden.

