Stadtverwaltung Gladbeck schließt zwischen den Feiertagen

Gladbeck. Zwischen dem 24. und 31. Dezember bleibt die Stadtverwaltung zu, es gibt einen Notdienst. So läuft es bei Feuerwehr, Bücherei und Jobcenter.

Die Stadtverwaltung Gladbeck bleibt zwischen den Feiertagen vom 24. bis zum 31. Dezember geschlossen. Wie bereits in der Vergangenheit sollen so Zeitguthaben und Urlaubstage der Mitarbeiter reduziert werden, um den städtischen Haushalt zu entlasten. Für Notfälle werden von Montag, 28. Dezember, bis Mittwoch, 30. Dezember, jeweils Notdienste und Rufbereitschaften eingerichtet. Diese sind ausschließlich über die Telefonzentrale (02043/99-0) erreichbar, die einen Kontakt herstellt, so die Stadtverwaltung.

+++ Nichts verpassen, was in Gladbeck passiert: Hier für den täglichen Gladbeck-Newsletter anmelden. +++

Die Feuerwehr macht keine Weihnachtsferien und auch der Kommunale Ordnungsdienst ist zu den üblichen Dienstzeiten über die Hotline (02043/99-2888) zu erreichen. Der ZBG ist ebenfalls im Einsatz: Die Müllabfuhr und der Winterdienst laufen weiter. Die Bücherei ist zwischen den Feiertagen zu den gewohnten Zeiten geöffnet, ist jedoch am Samstag, 2. Januar 2021, geschlossen. Die Online-Services sind uneingeschränkt nutzbar. Der Bücherbus macht ab Montag, 21. Dezember, eine Weihnachtspause. Ab Dienstag, 5. Januar, ist er nachmittags wieder unterwegs zu den Haltestellen in den Stadtteilen. Die Schulen und Kitas werden ab Dienstag, 12. Januar, wieder mit Lesestoff beliefert.

Jobcenter-Kunden sollten Weiterbewilligungsanträge frühzeitig vor den Feiertagen stellen

Für die Brückentage gelten darüber hinaus folgende Besonderheiten: Das Jobcenter Gladbeck bleibt zwischen den Feiertagen geschlossen. Kunden werden gebeten, Weiterbewilligungsanträge ab Januar 2021 frühzeitig vor den Feiertagen zu stellen. Hilfesuchende können auch den online-Service unter www.vestische-arbeit.de nutzen. Für Neuanträge steht ein online-Antrag zur Verfügung und für Dokumente zu Leistungsanträgen kann die Funktion „Dokumenten-Upload“ genutzt werden.

Die städtischen Kindertageseinrichtungen bleiben geschlossen, gleiches gilt für alle Jugendfreizeiteinrichtungen und das Bildungs- und Begegnungszentrum Brauck. Die Kasse der Stadthalle ist vom 18. Dezember bis einschließlich 3. Januar 2021 geschlossen. Eintrittskarten können jederzeit über den Webshop auf der Homepage der Stadt Gladbeck erworben werden. Die Tiefgarage im Kulturzentrum kann in dieser Zeit ebenfalls nicht genutzt werden.