„Etwas erstaunt“ ist Eva Klein von der Gladbecker Tourist- und Stadt-Info über das Ergebnis des Stadtteilchecks der WAZ zum Thema Freizeit und Naherholungsangebot. „Da hätte ich bei unseren vielfältigen Möglichkeiten eine bessere stadtweite Gesamtnote als nur 3,4 erwartet“, sagt die Fachfrau. Die beste Note für ihren Stadtteil haben noch die Ellinghorster mit 2,77 vergeben, gefolgt von Mitte I (2,85) und Alt-Rentfort (3,22). Die schlechteste Bewertung kommt aus Zweckel; für das Angebot vor der eigenen Haustür wurde hier insgesamt nur eine 3,81 vergeben. „Dabei hat Gladbeck auch im aktuellen Corona-Lockdown viele schöne Freizeitmöglichkeiten zu bieten“, unterstreicht Eva Klein, die zum Gespräch eine bunte Auswahl mitgebracht hat.

Im Stadtteil Ellinghorst liegt mit Stadtwald und Wasserschloss Wittringen das grüne Herz der Stadt. Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

Zunächst aber zur Analyse des Umfrageergebnisses. Ellinghorst habe wohl so gut abgeschnitten, weil hier das grüne Herz der Stadt liege, „mit Stadtwald, Wasserschloss, Stadion, Freibad und entsprechend vielen Freizeitmöglichkeiten“. In der Stadtmitte konzentriere sich das kulturelle Angebot mit dem Schwergewicht Mathias-Jakobs-Stadthalle samt breitgefächertem Programm. In Zweckel sei von all dem freilich weniger zu finden, sagt Eva Klein. Man dürfe die Mittelstadt oder die Stadtteile aber auch nicht mit den Naherholungs- und Freizeitangeboten einer Metropole vergleichen, so die Touristikerin.

Die jüngeren Gladbecker wünschen sich mehr Szenekneipen und Systemgastronomie

Die Wünsche der jüngeren Gladbecker haben sich hier wohl kaum verändert, bezogen auf die kleinteiligere Befragung der WAZ aus dem Jahr 2014. Die unter 30-Jährigen hatten sich dabei vor allem mehr Szenekneipen und Systemgastronomie (z.B. Café del Sol) gewünscht und ein Kino mit aktuellen Filmen. Hier müsse man realistisch bleiben, „was sich auch kommerziell rechnet“, meint Eva Klein. Aufgrund des dicht besiedelten Ruhrgebietes und des entsprechend vorhandenen Angebotes würden Unternehmer potenzielle Standorte prüfen. Viele Gladbecker wüssten aber auch zu schätzen, was es alles in Gladbeck an Gastro-Treffs (z.B. Café Goethe, Vanilla-Lounge, Wasserschloss-Gastronomie), Trendsportmöglichkeit (Skaterpark) und Kulturangebot gebe, „und Kino oder Szenegastronomie sind ja nahe gelegen in den Nachbarstädten zu finden“, so Klein.

Exkursion zu besonderen Erinnerungsstätten Einen besonderen Einblick in Gladbecker Geschichte bietet die Broschüre mit Information und Kartenmaterial, die zum Besuch eher stillerer Orte einlädt: die Friedhöfe Gladbecks als Erinnerungsstätten. Denn auf den letzten Ruhestätten erinnern besondere (Ehren-)Gräber an spezielle Personen oder Ereignisse der lokalen Geschichte. Zu finden sind auf den Friedhöfen Mitte, Brauck und Rentfort etwa die Gräber des Amtsmannes Heinrich Korte, der verunglückten Bergleute der Zeche Graf Moltke, jüdischer Mitbürger, der Opfer von Spartakus- und Märzaufstand und der Ruhrbesetzung, von Zwangsarbeitern und Bomben-Opfern unter der Nazi-Terrorherschaft. Infomaterial zu Freizeitmöglichkeiten liegt in der Stadt- und Touristinfo im Erdgeschoss des Alten Rathauses aus. Öffnungszeiten: montags bis freitags von 8.30 bis 12 Uhr, sowie montags bis donnerstags von 13.30 bis 15.30 Uhr.

Im coronabedingten November-Lockdown hätten jetzt ja leider auch das Gladbecker Kultur- und Gastroangebot wie auch Sportplätze und -hallen für Vereine schließen müssen. Der Vorteil einer grünen Stadt und des Strukturwandels böten den Gladbeckern aber weiterhin Möglichkeiten, „individuell mit der Familie vieles im Freien zur Naherholung unternehmen zu können“. Der Parcours mit Bewegungsangebot im Nordpark und die beleuchtete Marathonbahn in Wittringen böten weiterhin Gelegenheit zum Freiluftsport. Eva Klein hat zudem etliches Material aus dem Flyer- und Broschürenangebot der Tourist- und Stadtinfo herausgesucht. Da sind zum Beispiel die kostenlosen Radwanderkarten der Reihe „Gladbeck mit dem Fahrrad erfahren“. Diese seien themenbezogene Rundkurse von gut 20 Kilometern Länge, die Stationen und Informationen zu den jeweiligen Schwerpunkten Natur und Umweltschutz, Bergbau oder zur Gladbecker Geschichte.

Braucker Alpen im Stadtsüden sind Teil des „Halden-Hügel-Hoppings“

Wer lieber zu Fuß unterwegs ist, der kann in quasi vor der Haustür die Berge wandern, denn die Braucker Alpen im Stadtsüden sind Teil des „Halden-Hügel-Hoppings“. Die aus dem Bergrecht entlassenen Halden des Ruhrbergbaus, darunter aktuell die Mottbruchhalde, sind ein neuer Erlebnisraum, der in weiten Teilen zusammenhängend erschlossen und für die Öffentlichkeit frei gegeben ist. Die Wandertour „Auf dem Weg zur blauen Boye“ führt zum Beispiel über zehn Kilometer von Braucker Höhen zum Bottroper Tetraeder und über grüne Wege im Flachland zurück.

Der Verein für Orts- und Heimatkunde Gladbeck hat die Beschilderung des Baumlehrpfads mit QR-Codes zur Infomöglichkeit erneuert. Foto: NN

Der direkte Stadtdschungel der Gladbecker City hat für Familien mit auch kleineren Füßen eine weniger lange Abenteuerroute zu bieten, die teils knorrige, hoch gewachsene Gesellen zum Thema hat: der Baumlehrpfad, konzipiert vom Verein für Orts- und Heimatkunde. Vom Start- und Zielpunkt Rathaus lässt sich dabei die grüne Vielfalt Gladbecker Flora mit 130 auch weniger bekannten Baumarten wie Persischer Eisenholzbaum, Japanischer Kuchenbaum, Riesenmammutbaum oder Amerikanischer Amberbaum an den Straßenrändern der Innenstadt entdecken.