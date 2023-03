Stadtrat: Grüne in Gladbeck wählen neue Fraktionsspitze

Gladbeck. Bernd Lehmann und Ramona Karats bilden das neue Führungsduo der Ratfaktion der Grünen in Gladbeck. Diese Schwerpunkte sind ihnen wichtig.

Die Ratsfraktion der Grünen hat einen Vorstand. Bernd Lehmann und Ramona Karatas bilden die neue Führungsspitze. Planmäßig habe die Fraktion zur Hälfte der Wahlperiode ihren Fraktionsvorstand neu gewählt, heißt es in der entsprechenden Mitteilung. Die bisherige Vorsitzende, Ninja Lenz, habe sich aus beruflichen und privaten Gründen nicht erneut zur Wahl gestellt.

Bernd Lehmann ist neuer Fraktionsvorsitzender der Grünen im Gladbecker Rat.

Ausdrücklich dankten die Grünen im Vorfeld der Wahl der scheidenden Vorsitzenden: „Du hast unsere stark gewachsene Fraktion nach der Kommunalwahl 2020 gut geführt und aufgestellt“, bedauerte der bisherige Fraktionsvize Lehmann Ninja Lenz’ Entscheidung, den Vorsitz aufzugeben. Gemeinsam habe man gute Arbeit geleistet und „eine deutlich erkennbare grüne Handschrift im Rat hinterlassen.“

Lehmann rückt mit der Neuwahl vom Stellvertreterposten auf den Fraktionsvorsitz auf. Genau wie Ramona Karatas wurde er einstimmig von der Fraktion gewählt. Der 51-jährige Stadtplaner macht seit 25 Jahren Kommunalpolitik in Gladbeck. Dem passionierten Radfahrer liegt insbesondere die Verkehrswende am Herzen.

Ramona Karatas arbeitet an der Universität Duisburg-Essen

Ramona Karatas wurde aus dem Fraktionsplenum als neue stellvertretende Fraktionsvorsitzende vorgeschlagen. Die studierte Linguistin arbeitet an der Universität Duisburg-Essen. Die Vernetzung mit den vielen engagierten Gruppen und Initiativen in Gladbeck liege ihr am Herzen. Sie engagiert sich in der Integrationspolitik und im Kampf gegen Rechts.

Ramona Karatas wurde von den Gladbecker Grünen zur stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden gewählt.

„Wir haben uns für die zweite Hälfte der Wahlperiode noch einiges vorgenommen“, betont das Duo. „Der Klimawandel und dessen Auswirkungen stellen uns auch in Gladbeck weiter vor Herausforderungen. Auch lokal gilt es, die Energiewende und die Verkehrswende voranzutreiben.“ Sorgen bereiten Grünen die Stadtfinanzen: „Beim städtischen Haushalt werden wir weiterhin kritisch auf Ausgaben blicken und hier die Interessen der künftigen Generationen vertreten, denen wir nicht einen Haufen Schulden hinterlassen wollen!“

