„Stadtradeln“ beginnt: Auf dem Fahrrad gegen den Klimawandel

Gladbeck. Beim Stadtradeln strampeln Teams, Firmen und Schulklassen um die Wette und für das Klima. Wie man teilnehmen kann – und was es zu gewinnen gibt.

Die nächste Ausgabe der Aktion „Stadtradeln“ in Gladbeck steht an. Von Sonntag, 3. September, bis Samstag, 23. September, geht es darum, möglichst viele Kilometer mit dem Fahrrad zurückzulegen. Am Stadtradeln kann jeder teilnehmen, der im Kreis Recklinghausen lebt, arbeitet, einem Verein angehört oder eine Schule besucht.

Ziel ist, möglichst viele Radkilometer für sich, das Team und die Stadt – und damit gleichzeitig für den Kreis Recklinghausen – zu sammeln. Zugelassen sind Gruppen ab zwei Personen. Auch wenn es noch ein paar Wochen dauert, bis die Kilometer für den Kreis Recklinghausen gezählt werden, lohnt sich die frühzeitige Anmeldung. Vor allem in größeren Unternehmen oder Schulen können sich so Teams bilden und gemeinsam um die Wette strampeln. Aber nicht nur große Teams haben Chancen auf den Sieg, auch kleinere Teams aus Vereinen, Freundinnen und Freunden oder Familien können hohe Durchschnittskilometer pro Person erreichen und haben somit gleichermaßen hohe Chancen auf den Sieg.

Zu gewinnen gibt es allerhand radverwandte Preise, vom Fahrradparkplatz über Reifen und Lampen bis zu E-Bikes. Die zurückgelegten Kilometer können per App erfasst oder auf der Internetseite eingetragen werden. Die Anmeldung ist ab sofort unter stadtradeln.de möglich, Ende Juni waren im Kreis 333 Radler angemeldet, verteilt auf 99 Teams und ein Mitglied eines Kommunalparlaments.

