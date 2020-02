Gladbeck. Vielversprechend klingt das Programm vom Abo G in der neuen Spielzeit in der Stadthalle Gladbeck. Diese Stücke werden den Besuchern geboten.

Stadthalle Gladbeck: Vom Schauspiel bis zur Trickfilm-Lesung

Musical, Komödie, Schauspiel und eine atmosphärische Trickfilm-Lesung: In der neuen Theaterspielzeit 2020/2021 wird den Besuchern im „Gemischten Ring“ (ABO G) so einiges geboten.

Der „gemischte Ring“ startet mit „Best of Musicals“

Los geht es am Freitag, 11. September, mit der Produktion „Best of Musicals“, einem Streifzug durch die Höhepunkte erfolgreicher Musicals. Titel aus Weltaufführungen wie „Evita“, „Cats“, „Elisabeth“ dürfen da nicht fehlen. Dazu beinhaltet das Programm Superhits von ABBA, bringt die Rockstimmung der legendären „Blues Brothers“ auf die Bühne und vermittelt die schaurig-schöne Atmosphäre aus „Phantom der Oper“ und „Tanz der Vampire“.

Doris Kunstmann spielt eine Dame in Rosa, zu sehen in „Oska und die Dame in Rosa“. Foto: SG

Schauspielerin Doris Kunstmann ist am am Donnerstag, 19. November, in der Hauptrolle von „Oskar und die Dame in Rosa“ zu sehen. Erzählt wird die Geschichte von Oskar, der erst zehn Jahr alt ist, aber weiß, dass er sterben wird. „Eierkopf“ nennen ihn die anderen Kinder im Krankenhaus.

Doch das ist nur ein Spitzname und tut nicht weiter weh. Schlimmer ist, dass der Arzt und seine Eltern Angst haben, darüber zu reden, dass weder Chemotherapie noch Knochenmarkstransplantation sein Leben retten können.

Nur die „Dame in Rosa“ hat den Mut, mit ihm über seine Fragen nachzudenken. Sie gehört zu den Frauen in rosa Kitteln, die sich in der Klinik ehrenamtlich um schwerkranke Kinder kümmern. Ein bewegender aber nicht sentimentaler Abend mit Doris Kunstmann in ihrer Wunschrolle.

Ein Gästezimmer vollkommen in Rosétönen

Mit der Aufführung „Ach diese Lücke, diese entsetzliche Lücke“, nach dem Erfolgsroman des Theater-und Filmschauspielers Joachim Meyerhoff, geht es am Mittwoch, 6. Januar 2021, weiter. Das Stück beginnt, als Meyerhoff an der Münchener Schauspielschule aufgenommen wird und vom norddeutschen Schleswig in den Süden – in die unweit des Nymphenburger Schlosses gelegene Villa seiner Großeltern zieht.

Der Gemischte Ring in der Stadthalle startet mit einem bunten Musical-Reigen. Foto: Thomas Hirschmann

Er bezieht das vollkommen in Rosétönen eingerichtete Gästezimmer, das als Übergangslösung geplant war, bis er eine eigene Bleibe findet. Tatsächlich verbringt er in diesem Mädchentraum die kompletten drei Jahre seiner Schauspielausbildung. Allein diese Vorstellung birgt eine gewisse Komik. Wirklich komisch aber wird es, wenn es um das Zusammenleben mit den Großeltern geht.

Ein Zeichentricktheater mit Thrill-Effekt und „Acht Frauen“ auf der Bühne

Die Mediabühne Hamburg stellt sich am Dienstag, 9. März 2021, mit „Der seltsame Fall des Dr. Jekyll und Mr. Hyde“ in Gladbeck vor. Dem Team ist es gelungen, diesen Klassiker des Horrorgenres in einem völlig neuen Licht zu präsentieren. Dabei ist eine beeindruckende Animation-Novel, ein mitreißendes Zeichentricktheater mit Thrill-Effekt entstanden.

Das multimediale Projektionskunsttheater ist ein schillerndes Panoptikum, das zwischen Theater-Kino mit Live-Synchronisation und Hörspiel-Lesung mit Trickfilmen angesiedelt ist. Bei so viel suggestiver Kraft hört das Kopf-Kino gar nicht mehr auf zu rattern.

Das ABO G endet mit der Kriminalkomödie „Acht Frauen“ am 6. Mai 2021. Im Jahre 2001 von Francois Ozon, einem der Top-Regisseure des jüngeren französischen Kinos, verfilmt, entstand ein Werk, dass mit vielen internationalen Preisen ausgezeichnet wurde. Ein wesentlicher Bestandteil dieses Erfolges war und ist die Musik. Ozon lässt seine Damen-Riege singen. Das hat viel Charme und rundet die Figuren auf besondere Weise ab. Bei der Inszenierung der Theaterproduktion ist man gleichfalls diesen Weg gegangen. Franz Wittenbrink, einer der gefragtesten deutschen Theaterkomponisten, hat die Songs für die Bühnendarstellerinnen komponiert. Die Zuschauer erwartet eine Inszenierung, die mit Spannung, Witz und überraschenden Wendungen acht großartige Frauenfiguren zu porträtieren versteht.